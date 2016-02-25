Türkiye’den ABD’ye sahiplendirilen köpeklere ne oluyor?

11 senedir hayvanlar için çalışan ve şu an kendi gibi gönüllü çalışma arkadaşlarıyla beraber Türkiye’de sahipsiz kalmış ve güçten düşmüş Golden Retriever cinsi köpekleri ABD’de bulunan kurtarma dernekleri vasıtasıyla sahiplendiren Yasemin Baban, “Burada köpekleri ABD’ye sahiplendirmeme karşı çıkanlar, buldukları köpekleri barınaklara tıkınca içleri rahatlayıp görevlerini yaptıklarını sanan sözüm ona hayvan severlerdir” dedi.

Amerika’daki köpek sahiplendirme sisteminin ülkemizdekine göre hayli ciddi olduğunu söyleyen Baban, “ABD’de sahiplendirdiğimiz köpekler o derneğin denetimi altında kalıyor köpeğin sahipleri derneğe resim ve bilgi gönderiyor muntazam aralıklarda. Giden köpeklerimiz, çoğunlukla daha önce bizden köpek sahiplenmiş insanların evinde misafir kalıyorlar ve profilleri oluşuyor. O köpeğe en uygun aileyi bakıcı evle dernek beraber seçiyor” diye konuştu.



200 den fazla Golden Retriever yuvalandı



2015 Mart’ta Adopt a Golden Atlanta ile iletişim kurduğunu söyleyen Baban, ilk başta sadece 12 köpeğin gönderilmesine karar verildiğini ancak dernekteki kişilerin köpek fotoğraflarını gördükçe hepsini kurtarmak istediğini belirterek ilk gönderimde 36 köpeğin birden alındığını söyledi.

Baban, şimdiye kadar 200 den fazla Golden Retriever’in ABD’de yuvaya kavuştuğunu belirtti.



“Güzin abla gibi hayvanseverler…”



Hürriyet yazarı Güzin Abla’nın 12.02.2016’da kaleme aldığı “Golden sahipleri dikkat! Hayvanlarınıza sahip çıkın!” yazısında kullandığı “ABD’de yuvalanmış mutlu Golden fotoğraflarına kanmayın” ifadelere de cevap veren Baban, “Güzin Abla gibi kendini hayvan sever diye tanıtanların başkalarının herkesi sevindiren başarılarını medyada paylaşmasına tahammülleri yok” dedi. Baban, ABD’de sahiplendirilen köpeklerinin sürekli fotoğraflarının paylaşıldığını belirtirken, “Köpeklerin yeni evlerinde, sağlığına kavuşmuş fotoğrafları mevcut. Köpeklerimizi bu kadar merak edenler, barınaklarda kime sahiplendirildiklerini niye sormuyorlar? Türkiye’deki barınaklardan sahiplendirilmiş köpeklerin kimisini tekrar sokakta buluyoruz, hala yaşadığını umduğumuz köpekler var, bu meçhule bırakılan köpekleri niye merak etmez Güzin Ablalar ve okuyucuları?” diye sordu.



“Devletin köpek üretimine son vermesi lazım”



Baban, hesap verilecek mecranın sadece devlet olduğunu belirtirken “Devlet üretime hiçbir şey yapmıyor. Kanunlar değişmedikçe bu işte bir farklılık yaşanmayacak. Hayvanlara dair hakların en büyük sorumluluğu iki bakanlığa bağlı olması. Bunlar Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Hayvanlara dair sorumluluklar ikisine paylaştırılmış, kimse buna dair bir şey yapmıyor. Devletin yapması gereken hayvanlarla ilgili sorumluluğu tek bir bakanlık altına toplaması ve bir an önce üretime son vermesidir” dedi.