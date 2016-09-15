Türkiye'den ABD'ye: İstihbarat var; Gülen 3. bir ülkeye kaçacak, tutuklayın

Adalet Bakanlığı’ndan Fetullah Gülen’in iadesi için ABD’ye gönderilen yazıda, “Bu şahıs 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır. Kanada, Güney Afrika gibi üçüncü bir ülkeye kaçacağına ilişkin istihbari bilgilerimiz var. Başka bir ülkeye kaçmadan acilen tutuklayın” dendi. Yazıda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık ifadesi de yer aldı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin “emrini verdiği, komuta ettiği” gerekçesiyle geçici tutuklama talep ettiği Fetullah Gülen için ABD’yi “Kaçacak, acilen tutuklayın” diye uyardığı ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbenin başı olarak kendisinin Fetullah Gülen’le görüştürülmek istendiğine ilişkin tanık ifadesi ve itirafçı askerlerin, darbe girişiminin Gülen’in emriyle yapıldığı ve planları onun onayladığı yolundaki ifadeleri de dosyaya delil olarak girdi.

ABD’ye gönderilen yazıda, “Bu şahıs 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır. Kanada, Güney Afrika gibi üçüncü bir ülkeye kaçacağına ilişkin istihbari bilgilerimiz var. Bu nedenle başka bir ülkeye kaçmadan acilen tutuklayın” talebinde bulunuldu.

Mahkemenin yakalama kararı

Adalet Bakanlığı’nın yazısında, Gülen’e geçici tutuklama talebinin, Türkiye ile ABD arasındaki ‘Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın 10’uncu maddesi kapsamında olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Akar, tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe gecesini anlatmış ve darbenin başı olarak Fetullah Gülen ile kendisini görüştürmek isteyen ismin, Tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu açıklamıştı. Akar’ın bu ifadesinin yanı sıra, 'FETÖ' üyeliğinden tutuklanan ve Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak isteyen yaveri Yarbay Levent Türkkan’ın, paralel yapı üyesi olduğunu ve darbenin nasıl planlandığını anlattığı ifadesi de Gülen’in tutuklanması talep edilen dosyaya delil olarak eklendi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Gülen’e ilişkin yakalama kararı da İngilizceye çevrilerek ABD’ye iletilen yazıya eklendi. Yazıda, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Gülen’e bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde değişik rütbelerde görev yapan 'FETÖ' mensubu askerlerin, 15 Temmuz’da Gülen’in emir ve komutası altında silahlı bir darbe girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

6 suçtan tutuklama talebi

Yazıda, Gülen’in, darbe girişimiyle, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme, Cumhurbaşkanı’na suikast, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek’ suçlarını işlediği kaydedildi. Gülen’in ayrıca darbe girişiminin emrini verip komuta eden bir numaralı isim olarak arandığı vurgulandı. Türkiye’de Gülen hakkında ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ten 10 -15 yıl, diğer suçlardan ise müebbet hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğü anımsatıldı. Bu deliller ve ifadeler ışığında, Gülen’in 15 Temmuz darbesinin emrini verip komuta ettiği gerekçesiyle geçici olarak tutuklanması talep edildi.

Adalet Bakanlığı darbe girişiminden önce ABD’ye 'FETÖ' tarafından işlenen suçlarla ilgili dört ayrı dosya göndermiş ve bu dosyalar üzerinden Gülen’e geçici tutuklama istemişti.

Dosyadaki ifadeler: Sizi Gülen'le görüştürelim

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: “Onlara ‘Kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kimsiniz? Topladığınızı söylediğiniz 2. Başkan, kuvvet komutanları nerede? Bakanlar nerede? Elinizde kim varsa getirin. Sizin başınız, k..nız kim?’ diye bağırdım. Bunun üzerine Hakan Evrim, ‘Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz’ gibi bir şey söyledi. ‘Ben kimseyle görüşmem’ diyerek tersledim. Ardından Akın Öztürk dışındakiler odayı terk etti.”

Yaver Yarbay Levent Türkkan: “Ben bugüne kadar Fetullah Gülen Cemaati’nin vatan haini olduğuna hiçbir zaman inanmamıştım. Sadece onların Allah rızası için çalıştıklarını düşünüyordum. Ancak darbe teşebbüsü ve sonrasında ne olduklarını anladım. Bu yapı ve bu yapıya mensup olanlar için vatan haini tabiri az gelir. Artık biliyorum ki bu yapı mensupları cani ruhlu kişilerdir. Fetullah Gülen’i bizzat hiç görmedim ancak söylediklerim onun için de geçerlidir.”

Jandarma Yarbay Fazıl Ertürk: “15 gün önce Tandoğan’da toplandık, Osman adlı birinden darbe talimatını aldık. Emri Fetullah Gülen verdi. Aralarında orgeneraller, korgeneraller ve diğer generaller var. Şırnak Çakırsöğüt’ten Jandarma Taburu Ankara’ya gelecek, öncelikle kuvvet komutanlıkları karargahları ele geçirilecekti.”

Jandarma Binbaşı Erdal Karlıdağ: “Cemaatte gizlilik asıl olduğu için darbe teşebbüsüne kadar FETÖ’nün içinde bulunan subay, astsubay ve rütbelileri tanımadım. Çarşamba günü 2 kişi evime geldi. Halil isimli kişi bana jandarmada 3 bin kişilik cemaat içinde aktif olan, destek verenlerin listesinin hazırlandığını, benim de içinde olduğumu, Ağustos Şûrası’nda meslekten atılacaklarını söyledi.”

İtirafçı general: “Akıncı Üssü’nde yakalanan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz (Hava Kuvvetleri imamı) 15 Temmuz’dan önce Ankara’da belirlediği adreslerde ilk olarak FETÖ’nün asker ve polisteki imamlarıyla toplantılar yaptı. Bu toplantılarda ortaya çıkan taslak planlara, FETÖ üyesi generallerle son şeklini verdi. Tüm yapılan planları Öksüz aldı, ‘Ben bu planları Amerika’ya onay için hocaefendiye götürüyorum’ dedi. Ardından ben İzmir’e döndüm. Öksüz’ün 13 Temmuz’da ABD’den döndüğünü öğrendim. 15 Temmuz’da sorumlu imam benimle saat 18.00’de görüşmek istedi. Yanımda 2 albay da vardı. ‘Darbe bu gece yapılacak’ dedi. Gece saatlerinde ismini verdiği bir komutanın arayacağını ve neler yapacaklarımızın talimatını vereceğini söyledi.”