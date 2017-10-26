Türkiye'den 80 milyon euro kesinti

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda yapılacak kesintiler de tartışmaya açıldı.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye'ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı.

Avrupa Parlamentosu 2018'de reformlar, altyapı ve tarım için öngörülen toplam 217 milyon euro değerindeki yardımdan 80 milyon euro kesilmesi konusunda uzlaştı. Buna göre Ankara'dan ilk etapta 50 milyon euro kesilecek, eğer AB'nin en önemli eleştiri konusu olan insan hakları alanında bir ilerleme sağlanmazsa 30 milyon euro daha kesilecek.

Bütçe görüşmelerini yöneten AP milletvekili Siegfried Muresan, "Türkiye ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygı göstermiyor ve giderek Avrupa'nın demokrasi standartlarından uzaklaşıyor" diye konuştu.

Bunu görmezlikten gelemeyeceklerini belirten Muresan, kesintinin siyasi reformlar için ayrılan miktardan yapılacağını altyapı ve tartımı etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Mali yardımlardan kesinti yapılmasını, Türkiye ile gerilimli ilişkiler yaşayan Almanya gündeme getirmişti.

AB'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euro ödeme taahhüdü bulunuyor.

Reuters/GY/HS

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