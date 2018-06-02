Türkiye'den 7 kültür varlığı UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 kültür varlığının daha Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’ne girdiğini duyurdu. Listeye yeni giren 7 yerle birlikte, Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 78'e yükseldi.

Listeye yeni alınan kültür varlıkları şöyle:

1- Priene Arkeolojik Alanı (Aydın)

2- Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat)

3- Harput Tarihi Kenti (Elazığ)

4- Justinianus Köprüsü (Sakarya)

5- Danişment Beyliği başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyeti’nin erken dönem kültürel mirası (Tokat)

6- Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep)

7- Anadolu’daki ahşap çatılı ve direkli camiler: Konya Eşrefoğlu Camisi, Kastamonu Mahmut Bey Camisi, Sivrihisar Ulu Cami, Afyonkarahisar Ulu Cami, Ankara Arslanhane Camisi.

Varlıklar Miras Listesi’ne nasıl giriyor?

UNESCO Dünya Miras Listesi’nin ön adımı niteliğindeki “Geçici Liste”, taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi’ne aday göstermek üzere Dünya Miras Komitesi’ne ilettikleri varlıklardan oluşuyor.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan varlıkları şöyle:

1- Karain Mağarası (Antalya) [1994]

2- Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis) [2000]

3- Alahan Manastırı (Mersin) [2000]

4- Alanya (Antalya) [2000]

5- Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa) [2000]

6- İshakpaşa Sarayı (Ağrı) [2000]

7- Konya Selçuklu Başkenti (Konya) [2000]

8- Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin) [2000]

9- Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı [2000]

10- St. Nicholas Kilisesi (Antalya) [2000]

11- St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin) [2000]

12- Sümela Manastırı (Trabzon) [2000]

13- Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) [2009]

14- Perge Antik Kenti (Antalya) [2009]

15- Sagalassos Antik Kenti (Burdur) [2009]

16- Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2011]

17- Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya) [2011]

18- St. Pierre Kilisesi (Hatay) [2011]

19- Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) [2012]

20- Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) [2012]

21- Birgi Tarihi Kenti (İzmir) [2012]

22- Gordion (Ankara) [2012]

23- Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) [2012]

24- Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) [2012]

25- Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) [2012]

26- Mamure Kalesi (Mersin) [2012]

27- Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) [2012]

28- Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) [2012]

29- Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) [2012]

30- Laodikeia Antik Kenti (Denizli) [2013]

31- Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) [2013]

32- Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri [2013]

33- Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]

34- Kaunos Antik Kenti (Muğla) [2014]

35- Korykos Antik Kenti (Mersin) [2014]

36- Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2014]

37- Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri) [2014]

38- Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) [2014]

39- Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı (Konya) [2014]

40- İznik (Bursa) [2014]

41- Mahmutbey Camii (Kastamonu) [2014]

42- Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) [2014]

43- Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]

44- Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) [2014]

45- Anadolu Selçuklu Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya ve Kırşehir) [2014]

46- Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) (Van) [2015]

47- Dağlık Frigya Vadisi (Kütahya, Afyon ve Eskişehir) [2015]

48- Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) [2015]

49- Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları (Amasya) [2015]

50- Yıldız Saray Kompleksi (İstanbul)[2015]

51- Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) [2015]

52- Uzunköprü (Edirne) [2015]

53- Eshab-ı Kehf (Kahramanmaraş) [2015]

54- Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) [2015]

55- İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt) [2015]

56- Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) [2016]

57- Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) [2016]

58- Kibyra Antik Kenti (Burdur) [2016]

59- Van Kalesi (Van) [2016]

60- Yivli Minare Camii (Antalya) [2016]

61- Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) [2016]

62- Bodrum Kalesi (Muğla) [2016]

63- Silvan Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) [2016]

64- Hacıbayram Camii (Ankara) [2016]

65- Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) [2017]

66- Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) [2017]

67- İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) [2017]

68- Priene arkeolojik alanı (Aydın)

69- Sarıkaya Roma hamamı (Yozgat)

70- Harput tarihi kenti (Elazığ)

71- Justinianus Köprüsü (Sakarya)

72- Danişment Beyliği başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin erken dönem kültürel mirası (Tokat)

73- Gaziantep yeraltı su sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep)

74- Anadolu’daki ahşap çatılı ve direkli camiler: Konya Eşrefoğlu Camisi, Kastamonu Mahmut Bey Camisi, Sivrihisar Ulu Cami, Afyonkarahisar Ulu Cami, Ankara Arslanhane Camisi.

75- Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) [2000]

76- Kekova (Antalya) [2000]

77- Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı [2013]

78- Kızılırmak Deltası (Samsun) [2016]