Türkiye'den 46 şirket "dünyanın en büyük 250 müteahhidi" arasında

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - \"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi\" listesine bu yıl Türkiye\'den, yurtdışında üstlendikleri projelerden elde ettikleri toplam gelir 25.6 milyar dolar olan 46 şirket girdi. Türkiye\'den listeye giren şirket sayısı bir önceki yıl 40 düzeyindeydi.

Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 43 firma ile ABD bulunuyor.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR\'ın müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması\'nın 2016 yılında pazar büyüklüğü; 2013 yılında 544 milyar dolar düzeyindeyken, iki yıl üst üste yüzde 4.1 daralarak 2015 yılında 501 milyar dolara, 2016 yılında ise 6.4 daralmayla 468 milyar dolara geriledi.

ENR listesindeki Türk firmaların toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3, 2015 yılında yüzde 4.6, 2016 yılında ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa\'da bir miktar azalırken, Ortadoğu\'da yüzde 7.9\'dan yüzde 9.1\'e, Asya\'da yüzde 5.5\'ten yüzde 7\'ye, Afrika\'da yüzde 4.7\'den yüzde 5.1\'e çıktı.

ENR\'ın \"Zorlu Bir Pazara Sert Bir Bakış\" başlıklı değerlendirmesinde, \"Düşük petrol fiyatları ile küresel ekonomik ve politik karışıklıklar, firmaların pazardaki risk ve getirilere temkinli yaklaşmasına yol açıyor\" denildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

\"Tüm dünyada yakından takip edilip referans olarak kabul gören bu rapora; aralarından 42 tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan toplam 46 firma ile damga vurmak ve firma sayısıyla tam 10 yıldır dünyada Çin\'den sonra ikinci konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağıdır.

\"Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir.

\"En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük başarıdır.\" (Tablo)