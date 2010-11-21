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Yaşam

TÜRKİYE'DEN 2 BAŞKAN DAHA UCLG'DE BURSA (A.A)

21 Kasım 2010 16:24

-TÜRKİYE'DEN 2 BAŞKAN DAHA UCLG'DE BURSA (A.A) - 21.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın başkan seçildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliğinin (UCLG) Dünya Konseyi'ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de girdiği bildirildi.  Nilüfer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, BM nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi olan birliğin ''3. Dünya Kongresi: Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi''nin, Meksika'nın başkenti Mexico City'de yapıldığı belirtildi. BM üyesi 192 ülkenin 136'sından binlerce yerel yönetimin üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliğinin (UCLG) 3. Dünya Kongresi çerçevesinde, birliğin 2010-2013 dönem başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın seçildiği ifade edilen açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de UCLG Dünya Konseyi'ne girdiği kaydedildi. UCLG'nin başkanlığını, kurulduğu 2004'ten bu yana Paris Belediye Başkanı Bertnard Delanoe'nin yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, UCLG'nin, toplam dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil ettiği bildirildi.

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