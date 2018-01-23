Türkiye'den 18 otel, dünyada en iyiler arasında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - AVRUPA\'nın önde gelen otel değerlendirme platformlarından \'HolidayCheck\', 2018\'in en iyi otellerini açıkladı. Ödül verilen 99 otel arasında, Türkiye\'den 18 otel yer alıyor.

Dünya genelinde, yaklaşık 1 milyon turistin katıldığı oylamayla \'HolidayCheck 2018 Ödülleri\'nin gittiği oteller belli oldu. Geçen yıl, 12 aylık sürede, 900 bin turistin değerlendirmesi sonucu ödül verilen 99 otel arasında, Türkiye\'den de 18 otel bulunuyor. 38 ülkeden 705 otelin yer aldığı oylamada, ödüller, 8 kategoride verildi. Ödüller, 13 yıldır tatilcilerin yorumlarına ve memnuniyet derecelerine dayandırılarak, veriliyor. Ödül verilebilmesi için otelin en az 50 tatilciden \'iyi\', tüm müşterilerden de \'yüzde 90 tavsiye\' notu alması gerekiyor.

Bu yıl ödül verilen Türkiye\'den 18 otelin 10\'u Akdeniz, 8\'i Ege kıyılarında bulunuyor. Türkiye\'den ödül verilen oteller ise şöyle:

\"Robinson Club Pamfilya (Side - Sorgun), Robinson Club Çamyuva (Çamyuva), Barut Lara (Lara), Royal Holiday Palace (Lara), TUI Blue Palm Garden (Manavgat - Kızılağaç), Aydınbey Kings Palace & Spa (Evrenseki), Barut Acanthus & Cennet (Side), Hotel Side Sun (Side - Kumköy), Hotel Orange Palace Side (Evrenseki), Robinson Club Nobilis (Belek), Casa De Maris (Marmaris), Hotel Kefaluka Resort (Akyarlar - Bodrum), Labranda Lebedos Princess Aegean (Seferihisar), Robinson Club Sarıgerme Park (Sarıgerme), TUI Magic Life Sarıgerme (Sarıgerme), Sunis Efes Royal Palace (Özdere), Hilton Dalaman Resort & Spa (Sarıgerme), TUI Blue Sarigerme Park (Sarıgerme)\"