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Türkiye'den 17 bin kişi kaçak olarak umreye gitmiş

Diyanet'in 3 milyon lira zararda olduğu konuşuluyor

08 Kasım 2017 05:54

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılının umre döneminde 325 bin kişinin umreye gittiğini açıklarken Suudi Arabistan Haç Bakanlığı Türkiye'den 2017 yılında 342 bin kişinin umreye geldiğini açıkladı. Bu verilere göre 17 bin kişinin sahte Diyanet Umre Kartı kullanarak veya kaçak olarak umreye gittiği

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre,Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2017 yılı umre döneminde 325 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” alarak umreye gitti. Suudi Arabistan Haç Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre ise 2017’de Türkiye’den bu ülkeye giden kişi sayısı 342 bin kişi. Bu verilere göre, 17 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” olmadan seyahat etti.

Diyanet 3 milyon lira zararda

Haç Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Uzuner, 17 bin açıkla Diyanet’in en az 3 milyon lira gelirden olduğunu, 170 bin lira da vergi kaçağı oluştuğunu söyledi. Uzuner, sahte karta sahip olanların kaza, hastalık ve vefat durumunda vatandaşların sigortaları yapılmadığı için mağdur olacaklarını kaydetti.

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