Türkiye'den 15 bin öğrenci İngiltere'de dil okulunda

İngiltere merkezli dil programları konusunda çalışmalar yürüten bir eğitim kurumunun 2017 verilerine göre ülkeye, İngilizce kursları için en fazla sayıda öğrenci 129 bin 893 ile İtalya’dan gitti. Türkiye 15 bin 270 öğrenci ile 9’uncu sırada.

İtalya'yı 44 bin 673 ile Çin ve 44 bin 362 ile İspanya takip etti. Tüm ülkelerde toplam sayı ise 497 bini buldu. 2016’ya göre yüzde 14’lük bir artış yakalandı.

9’uncu sırada

Türkiye ise 15 bin 270 öğrenci ile yüzde 3.1’lik paya sahip oldu. Türk öğrenciler İngiltere’de ortalama 6.6 hafta kaldı. Türkiye bu oranla 9’uncu sırada yer aldı.