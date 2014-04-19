Türkiye'den 13 alan daha UNESCO Listesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl UNESCO'ya 13 dosyayla başvurdu ve Dünya Miras Merkezince gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonucunda 13 dosya da kabul edildi.

Mersin Kızkalesi, Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı, Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı alanları ve Kırşehir Ahi Evran Türbesi'nin de aralarında bulunduğu 13 tarihi alanımız UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Böylece Türkiye’nin listedeki varlık sayısı 54'e yükseldi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, UNESCO'nun önemini her fırsatta vurgulayan Bakan Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğal ve kültürel değerlerin, bir milletin sahip olduğu paha biçilemez ve yeri doldurulamaz en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Türkiye 'nin coğrafi ve tarihi konumu itibarıyla çok zengin bir kültürel ve doğal mirasa sahip olduğunu ifade eden Çelik, bu mirasın yalnızca bizim için değil tüm insanlık için çok önemli olduğunu söyledi.

Kararlı çalışmlar sürecek

Çelik, bu kültürel ve doğal mirasın zarar görmesinin yalnızca ülkemiz için değil tüm insanlığın kültürel yoksulluğuna yol açabileceğini çok iyi bildiklerini kaydederek, Bakanlık olarak, bir taraftan kültürel ve doğal varlıklarımızın uluslararası ölçekte tanınırlığını arttırmaya diğer taraftan da toplumda bu mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çelik, "Dün aldığımız sevindirici bir habere göre UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne değerlendirilmek üzere önerdiğimiz 13 alanımızın tamamı Dünya Miras Geçici Listesi'ne kaydedilerek büyük bir başarı kazanılmıştır. Böylelikle Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayımız, gösterdiğimiz kararlı çalışmalarla 54'e yükselmiştir. Dünya Miras Geçici Listesi'ne damgasını vuran ülkemiz, Dünya Miras Listesi'ndeki 11 alanımızın da sayısını arttırmak için aynı kararlı çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

UNESCO Dünya Miras Merkezince 15 Nisan’da yapılan değerlendirme sonucunda, yeni alanlarımızın da kaydedilmesiyle birlikte ülkemizin Dünya Miras Geçici Listesindeki varlık sayısı 54’e yükseldi.

İşte o alanlar

Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir)

Anavarza Antik Kenti (Adana)

Kaunos Antik Kenti (Muğla)

Kızkalesi (Mersin)

Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya)

Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri)

Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale)

Eflatunpınar Kaya Anıtı (Konya)

İznik (Bursa)

Mahmutbey Camii (Kastamonu)

Ahi Evran Türbesi (Kırşehir)

Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay)

Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin)