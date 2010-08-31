Türkiye'deki Yahudiler gidiyor mu?

T24 - İki ülke arasındaki gerilimin Türkiye’den İsrail’e göçü artırdığı ileri sürüldü. Yahudi Ajansı ise “Göçte kayda değer birşey yok” dedi



İsrail’de yayımlanan bir rapora göre, Türkiye’den İsrail’e göç edenlerin sayısı yaklayık yüzde 11 arttı. İsrail’de yayımlanan Yediot Aharonot gazetesine konuşan “Türk Göçmenler Derneği” Sekreteri Jacque Abursi Türkiye’deki 17 bin nüfuslu Yahudi cemaatinden 85 kişinin İsrail’e taşındığını belirtti. Türkiye’den İsrail’e göç eden Yahudi sayısı geçen yılın tamamında 153 olmuştu. Abursi, göçlere neden olarak Türkiye’de giderek artan Yahudi karşıtlığını gösterdi. Yetkililer, son zamanlarda iki ülkenin diplomatik ilişkisinde oluşan tahribata dikkat çekti.



Ailesiyle birlikte cuma günü İsrail’e taşınan tekstilci Nesim Yochai (54), “İnsanlar artık Yahudi mağazalarından alışveriş etmiyor. Beş yıl içinde Türkiye’de bir tek Yahudi kalmayacağını düşünüyorum” diye konuştu. Öte yandan İstanbul’da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Yahudi de “Sokaklarda politik atmosfer hissediliyor. Zorluk çekiyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz ama burada korku içinde uzun süre yaşayamayız” dedi. Çin haber ajansı Xinhua’ya konuşan ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkili de Türk Yahudilerinin “ihtiyaç olur” diye İsrail’de ev satın almaya başladığına dikkat çekti.



İsrail’e bu yılın ilk 6 ayında 18 ülkeden 8 bin 565 kişi göç etti. En çok göç 1927 ile Rusya’dan ve 1497 kişi ile ABD’den geldi. En az göç veren ülke 42 kişi ile Şili oldu.





Mavi Marmara ile bir ilgisi yok



İsrail’de dünyadaki Yahudilerin durumunu takip eden ve İsrail’e göç eden Yahudilere yardımcı olan “Yahudi Ajansı” isimli devlet kuruluşunun sözcüsü Michael Jankelowitz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Yahudiler arasında Türkiye’den İsrail’e göç her zaman olmuştur. Ne Davos ne de Mavi Marmara olayı Türkiye’den göç eden Yahudi sayısını etkiledi. Politik olaylardan sonra sayılarda bir artış yaşanmadı. Buraya gelmek isteyenler bu topraklarda Yahudi yaşam biçimini sürdürmek isteyen insanlar. Türkiye’den kaçıyorlar gibi bir durum söz konusu değil. Orada baskı gördükleri için buraya geliyorlar gibi bir durum yok. Gelenlere neden geldiklerini sormuyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki geçen yıl ile bu yıl arasında Türkiye’den İsrail’e göç eden sayısında kayda değer bir artış yok.”

