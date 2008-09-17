T24 LogoT24 Logo
Politika

'Türkiye'deki uzantıları da bulunsun'

Deniz Feneri davasında sanıkların savcının istediği oranlara yakın ceza alması ve yolsuzluğu teyit eden bir karar çıkması Türkiye'de yankı uyandırdı

17 Eylül 2008 03:00

Deniz Feneri davasında sanıkların savcının istediği oranlara yakın ceza alması ve yolsuzluğu teyit eden bir karar alınması Türkiye'de yankılandı.

CHP ve MHP, dava kararının açıklanmasından sonra bu yolsuzluğun Türkiye'deki uzantılarının da açıklanması çağrısında bulundu.


Karar: Tarihimizin en büyük dolandırıcılığı

İşte tepkiler:


CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu:
Başbakan Tayyip Erdoğan bu davanın Türkiye boyutunu inceletilmeli. Zahit Akman ve SPK Başkanı istifa etmeli.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır:
Konun muhatapı artık AKP hükümetidir. İnanç istismarı ve bunun siyasette kullanılması çok kötü bir harekettir.

DSP Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi:

Almanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili Türk savcılarını da harekete geçmeye çağırdı. AKP hükümetinin, Alman yargısına baskı yaptığı iddialarını belirten Erçelebi, “Türk savcıları da böyle bir baskı altında mı diye düşünüyoruz. Savcı ve hakimlerin böyle bir baskıya boyun eğmeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24