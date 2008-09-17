'Türkiye'deki uzantıları da bulunsun'

Karar: Tarihimizin en büyük dolandırıcılığı



CHP ve MHP, dava kararının açıklanmasından sonra bu yolsuzluğun Türkiye'deki uzantılarının da açıklanması çağrısında bulundu.Başbakan Tayyip Erdoğan bu davanın Türkiye boyutunu inceletilmeli. Zahit Akman ve SPK Başkanı istifa etmeli.Konun muhatapı artık AKP hükümetidir. İnanç istismarı ve bunun siyasette kullanılması çok kötü bir harekettir.Almanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili Türk savcılarını da harekete geçmeye çağırdı. AKP hükümetinin, Alman yargısına baskı yaptığı iddialarını belirten Erçelebi, “Türk savcıları da böyle bir baskı altında mı diye düşünüyoruz. Savcı ve hakimlerin böyle bir baskıya boyun eğmeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu