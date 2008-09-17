'Türkiye'deki uzantıları da bulunsun'

Deniz Feneri davasında sanıkların savcının istediği oranlara yakın ceza alması ve yolsuzluğu teyit eden bir karar alınması Türkiye'de yankılandı.
CHP ve MHP, dava kararının açıklanmasından sonra bu yolsuzluğun Türkiye'deki uzantılarının da açıklanması çağrısında bulundu. Karar: Tarihimizin en büyük dolandırıcılığı
İşte tepkiler:
CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu:
Başbakan Tayyip Erdoğan bu davanın Türkiye boyutunu inceletilmeli. Zahit Akman ve SPK Başkanı istifa etmeli.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır:
Konun muhatapı artık AKP hükümetidir. İnanç istismarı ve bunun siyasette kullanılması çok kötü bir harekettir. DSP Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi:
Almanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili Türk savcılarını da harekete geçmeye çağırdı. AKP hükümetinin, Alman yargısına baskı yaptığı iddialarını belirten Erçelebi, “Türk savcıları da böyle bir baskı altında mı diye düşünüyoruz. Savcı ve hakimlerin böyle bir baskıya boyun eğmeyeceğine inanıyoruz" diye konuştu