"Türkiye'deki üniversiteler akademik özgürlükler konusunda her koşula sahip değil"

Galatasaray Üniversitesi’nde ‘’Senghor Frankofoni Kürsüsü’’nün açılış törenine katılan Fransız Rektörler Konferansı (CPU) Uluslararası İlişkiler Başkanı, Lyon 3 Üniversitesi Rektörü Jacques Comby, akademisyen ve araştırmacıların, bilimsel düşünce, eleştirel bakış ve ifade özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini belirterek, ‘’Türkiye’deki üniversiteler iki yıldır bazı akademik özgürlükler konusunda her koşula sahip değil. Dikkatle izliyoruz. YÖK yetkilileriyle de görüşerek endişelerimizi ileteceğim’’ dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'a konuşan Comby'nin söyleşisi şöyle:

Jacques Comby, ‘’Barış imzacısı akademisyenlerin yargılanması ve ceza alması hakkında ne düşünüyorsunuz? ‘’ sorusunu şöyle yanıtladı:

‘’Buraya geliş nedenlerimden biri Türk üniversiteleriyle işbirliği devam etmeli mi, etmemeli mi? konusunda bir karara varmaktı. Türk üniversitelerine, araştırmacılarına çok yakından dikkatle bakıyoruz çünkü koşulların bunların sağlanması için her zaman karşılık bulduğundan emin değilim. Ama Türk üniversiteleri tehlikede ise zorluklar içindeyse ilişkiyi sürdürmemek daha kötü sonuçlar verebilir. O yüzden destek olduğumuzu göstermek istedik, araştırmacılarla akademisyenlerle işbirliğine devam edeceğiz. Mahkumiyetin gerekçesi yoksa, mesleğinin gereğini yaparken hapse girmişse biz de bunu kınarız. Bize göre, mesleğinizi yaparken hapse giremezsiniz, kamu hizmeti tehlike girer.’’

Hareketlilik azaldı

Türkiye’de barış için imza veren akademisyenlerle de, başka bilim insanlarıyla da, YÖK yetkilileriyle de görüşeceğini, herkesle konuşmak için geldiğini vurgulayan Comby, YÖK yetkililerine endişelerini ileteceğini söyledi.

Comby, ‘’Hangi konularda endişeleriniz var?’’ sorusuna ise ‘’Endişeler çok net. Mesleğimizi oluşturan akademik özgürlüklerin hepsi var mı? çok yakından takip ediyoruz’’ yanıtını verdi.

Comby, ‘Türkiye’de akademik özgürlük var var mı?’’ sorusu üzerine şunları söyledi:

‘‘Türk akademisyenlerin tüm üniversite sisteminden şikayet ettiklerimi düşünmüyorum. Ancak Türk üniversiteleri iki yıldır bazı akademik özgürlükler konusunda her koşula sahip değil. Bunlardan bir tanesi hareket özgürlüğü. Bu hareketlilik azaldı. Bunda zorluk yaşanıyor’

Ortak konum şart

Comby, ‘‘Türkiye’de yaşanan sıkıntılara Avrupa üniversitelerinden yeterli tepki geldiğini düşünüyor musunuz? sorusuna da şu yanıtı verdi:

‘’Ortak bir konum için sadece Fransa olmaması için çalışıyorum. Çünkü bu durum Türkiye’yi de Fransa’yı da aşan bir şey. Evrensel bir durum söz konusu.”

Üniversitelere çağrı

Jacques Comby, aralarında barış imzacılarının da bulunduğu Boğaziçi, Galatasaray ve Marmara üniversitelerinden 20 akademisyenle biraraya geldi. Akademisyenler Türk - Fransız üniversiteleri arasındaki karşılıklı araştırmacı hareketliliğinin ve değişim programlarının sürdürülmesini ve bilimin rolünü hakkıyla yerine getirmesine izin verilmesini talep ettiler. Akademisyenler, bu kadar gergin bir ortamda sakin bir sekilde ders vermenin zorluğuna dikkat çektiler. Comby, Fransa’ya dönüşünde üniversitelere bir çağrı yaparak Türk üniversiteleri ile olan değişim programlarının aksamadan yürütülmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi için çalışacağını belirtti.