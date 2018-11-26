Türkiye'deki UH-1 kazaları

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2\'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan\'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan\'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli\'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü.Üç askeri personel şehit oldu

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi’ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi’ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe Mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1\'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956\'da yapan UH-1\'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu\'nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı.Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1\'ler Vietnam Savaşı\'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

UH-1 ÖZELLİKLERİ

Ağırlık:

Yüksüz: 2.363 kg

En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk:

Gövde: 12,77 m

Tamamı(rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat:1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3.840 m

Uçuş Yüksekliği: 4.280 m

Menzil: yaklaşık 510 km