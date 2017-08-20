Türkiye'deki tutuklu gazetecilere Avrupa Yazarlar Birliği'nden destek

Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere dünyanın çeşitli ülkelerinden destekler gelmeye devam ediyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Avrupa Yazarlar Birliği Başkanı Gunnar Ardelius, Türkiye’de tutuklu ve baskı altındaki yazar ve gazetecilerle dayanışmayı güçlendireceklerini söyledi.

Evrensel'de yer alan habere göre; Türkiye’deki gelişmelerin giderek daha kaygı verici bir hal almaya başladığını söyleyen Ardelius, “Geçtiğimiz yıl yazar ve basın örgütleri olarak Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığımız eylemde basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinin son bulmasını talep etmiştik. Ancak aradan geçen sürede olumlu bir gelişme olmadığını, hükümetin muhalefeti sindirmek ve korkutmak için baskıları arttığını gözlemliyoruz” dedi.

AKP hükümeti baskı için Interpol'ü kullanıyor

AKP Hükümetinin Türkiye’deki muhalefet ve medya kuruluşlarına baskı kurmakla yetinmeyip yurt dışında da eleştirel sesleri susturmaya çalıştığını ve bu amaçla Interpol’u kullandığına dikkat çeken Ardelius, “Bundan dolayı Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin muhalifleri iade talebini kabul etmemesi gerekir. Konuyu önümüzdeki günlerde toplanacak olan yönetim kurulunda ele alıp tartışacağız. Sınır Tanımayan Gazeteciler ve diğer örgütlerle birlikte girişimde bulunmamız daha etkili olur” şeklinde konuştu.

Türkiye talep ettiği için İspanya’nın Yazar Hamza Yalçın’ı tutuklamasını eleştiren Ardelius, “Biz serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyoruz. Bir an önce serbest bırakılmasını umuyoruz” dedi.