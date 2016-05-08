Türkiye’deki Suriyelilerin 1 milyonu okuma yazma bilmiyor

Türkiye'deki Suriyelilerin eğitim sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi veren CHP'li Onursal Adıgüzel, 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle toplam kayıtlı geçici koruma altındaki 2 milyon 749 bin 410 Suriyeli'den, 932 bininin okuma-yazma bilmediğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesinde verdi.

BirGün'deki habere göre Adıgüzel, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’de bulunan Suriyelilerin eğitim durumlarına ilişkin yer alan bilgilere göre 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle toplam kayıtlı geçici koruma altındaki 2 milyon 749 bin 410 Suriyeli'den 932 bin 33'ünün okuma-yazma bilmediğini belirtti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiler ışığında, Türkiye’de kayıt altında olan Suriyelilerden okuma-yazma bilen fakat okul bitirmeyen kişi sayısının 362 bin 491, ana okul ve denginin 1, ilkokul ve denginin 447 bin 389, ortaokul ve denginin 179 bin 593, lise ve denginin 98 bin 353, ön lisans ve denginin 12 bin 177, lisans ve denginin 40 bin 793, yüksek lisans ve denginin 3 bin 749, doktora ve denginin ise 237 olarak belirlendiği vurgulandı.

UNICEF’in son verilerine göre, Türkiye’deki Suriyelilerin 1 milyon 350 binden fazlasını oluşturan 0-18 yaş arası çocuk nüfus içinde okul çağında olup okula devam edemeyen çocuk sayısının 500 bin olarak ifade edildiğini belirten Adıgüzel, “Suriyeli çocukların okullaşma oranının oldukça düşük olduğu ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bir ‘kayıp nesil’ tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dair ciddi araştırmalar mevcuttur” diye konuştu.

“Uzmanlar, Türkiye’de bugün itibariyle üniversite eğitim çağına gelmiş öğrenci sayının 100 bine ulaştığına dikkat çekiyor” diye konuşan Adıgüzel, Türkiye’nin Suriyelilerin eğitimlerine ilişkin çok boyutlu bir eğitim krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı için kamplarda bulunan geçici eğitim merkezlerinde yaklaşık 82 bin, şehir merkezlerinde bulunan merkezlerde ise yaklaşık 155 bin Suriyeli öğrencinin öğrenime başladığına, 73 bin öğrencinin ise devlet okullarında eğitim aldığına dikkat çeken Adıgüzel, “Suriyeli çocuklar, okullardaki alt yapı sorunları, ekonomik zorluklar, dil sorunu, dışlanma ve ayrımcılık gibi nedenlerden ötürü eğitime erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır” dedi.

Kamplarda ve bazı şehirlerde bulunan geçici eğitim merkezlerinde, öğrenciler değiştirilmiş Suriye müfredatına dayalı Arapça eğitim alırken, devlet okullarına giden çocukların Türkçe eğitim aldıklarına dikkat çeken Adıgüzel, “Göç üzerine çalışan uzmanlar geçici eğitim merkezlerinde eğitimin belgelenmesi ve eğitime devamlılık sorunu olduğunu belirtmekte, sağlanan eğitimin kalitesine yönelik eleştiriler yöneltmektedir” diye konuştu. Adıgüzel, Hayata Destek Derneği’nin son saha araştırması verilerine göre, yalnızca İstanbul’da yaşayan Suriyeli ailelerin %26,6’sında çalışan ve bu sebeple eğitim hakkına erişemeyen en az bir çocuk olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, Suriyeli çocukların kısa süre sonra ülkelerine döneceği kabulüyle atılan adımların uzun vadede büyük sorunlara gebe olduğuna dikkat çekerek, “Bugün itibariyle ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil haline gelmesinin önlenmesi için daha ileri düzeyde müdahaleler gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.​

Tüm bu değerlendirmelerle birlikte CHP'li Adıgüzel araştırma önergesinde "Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitime erişimleri önündeki sorunlarının araştırılması, eğitim sorununa ilişkin somut adımların atılması ve yeni politikaların geliştilmesi amacıyla Anayasa'mızın 98'nci, TBMM İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'nci maddeleri kapsamında Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini" arz etti.