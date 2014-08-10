Türkiye'deki Suriyeliler: Dilenmeye mecburuz

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Van’a yerleşen Suriyelile erkekler az paraya ağır işlerde çalışırken, kadın ve çocukları ise Van’ın sokakların da dilenerek para kazanıyor. Kentin köşe başlarını, cami önlerini ve sokakları mesken tutan Suriyeli dilencilerden yerli halk tedirgin.

Fatih Sevinç'in Al Jazeera'da yer alan haberine göre Suriyelilerse dilencilik yapmaktan başka çareleri kalmadığını anlatıyor. Dilencilik yapan Yaser Eyüp çalışarak geçimini sağlayamamaktan yakınıyor:

Suriyeli Eyüp, ‘’Biz mecburuz dilenmeye. İş olsa dilenmez çalışırdık. İş istemeye gittiğimiz de Suriyeliyiz diye iş verilmiyor. Sonra elimiz mahkum dileniyoruz. Çocuklarımız eşlerimiz açlar. Benim kira param olsa burada oturup dilenmem. Parasızlıktan ölüyorum. İş yok. Zorunluluktan dileniyoruz. Kim istemez soframız da nimet eksik olmasın. Ama ne yapacağız. Ben sabahtan akşama hayvan pazarın da çalışıyorum. Sırtım da kamyonlara saman ve ot yüklüyorum. Bundan günlük yirmi lira alıyorum. Bunu tüpe mi çaya mı ekmeğe mi neye vereyim. Yirmi milyon bana ne yapabilir neyime ilaç olur’’

Şerif Ahmed ve ailesi kısa bir süre önce kentte geldi. Şerif Ahmed, önce konuşmaya utanıyor. Sonra bir bir yaşadığı zorlukları, onları dilenmeye iten nedenleri anlatıyor.

‘’Suriye’de son zamanlar da çok zorluk çekmeye başladık. Halep yerle bir oldu. Oturduğumuz evler yıkıldı. Van’a da geleli bir kaç ay oldu. Elde avuçta olanı tükettik. Birikimlerimiz tükenince çalışmak istedik. Ancak hangi kapıyı çaldıysak kapılar kapandı. Burada hali hazırda zaten iş yoktu. Bizler de iş istedik. Ancak kimse iş vermedi. Hayvan pazarında hamallık işleri yapıyoruz. Onun karşılığın da aldığımız rakamları görseniz şaşarsınız. Çaresizlik içinde eşim kapı kapı dolaşıp yardım talebinde bulunuyor’’

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Selim Bozyiğit, Suriyelilerin il dışına götürülmeleri için Valiliğin karar alması gerektiğini belirtiyor.Dilencilere karşı ekipler oluşturulduğunu Ramazan öncesi ve sonrasında operasyonlar yaptıklarını anlatan Bozyiğit, dilencileri şehir dışına çıkarmak için il hıfzıssıha kurulundan karara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Bozyiğit, kendini Suriyeli gibi tanıtan dilencilere karşı da uyarıyor:

‘’Bu sadece Suriyeli vatandaşlarla alakalı bir durumda değil. Adana’da Urfa’da Gaziantep’te yaşayan kendi vatandaşlarımız Suriyeli kisvesi adı altında dileniyorlar. Kendilerine sahte kimlikler yapmışlar. İnsanlara duygu sömürüsü yapıyorlar ama biz Suriyeli dilencileri yaşadıkları savaştan ötürü kırmamaya, incitmemeye ve yardım etmeye çalışıyoruz. Sonuçta istemedikleri bir yerdeler. Ama bunun da bir sınırı var.’’