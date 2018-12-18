Türkiye'deki Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 17 bin 602 kişi arttı





Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği, Türkiye\'de bulunan Suriyelilerin son sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye\'ye gelen Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 17 bin 602 kişi artarak 3 milyon 611 bin 834 oldu. Bu sayının 1 milyon 959 bin 970’i erkeklerden, 1 milyon 651 bin 864’ü ise kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin sayısı geçen aya göre 9 bin 788 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 7 bin 814 kişi arttı.

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da 144 bin 36 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2017 Aralık ayı sonunda 228 bin 251 kişiydi. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yana 271 bin 812 kişi artarak 3 milyon 467 bin 798 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 185 bin 48 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi.

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il yüzde 88,88 ile Kilis. Kilis\'te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre bin 872 kişi azaldı. Kilis\'te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 15 bin 162 kişi daha az.

İstanbul\'daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 989 kişi azalarak 558 bin 115 oldu. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 32 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 40 kişi ile Artvin, 49 kişi ile Tunceli takip ediyor.



