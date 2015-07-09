Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı iki milyona yaklaştı

Suriye'de yaşanan iç çatışma, savaş tehditi ve IŞİD gibi islami terör örgütlerinin varlığı son dönemde Suriyeli'lerin ülkelerinden ayrılmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği konuyla ilgili derlediği verilerde, Suriyeli mültecilerin sayısının 4 milyon 13 bine ulaştığını, ülke içinde evleri bırakıp başka yere göç etmek zorunda kalanların sayısının ise 7,6 milyonu bulduğu açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısının da 1,8 milyonu aştığı belirtildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yalnızca Haziran ayında Kuzey Suriye'den 24 bin kişinin daha Türkiye topraklarına geçtiğini kaydetti.

Türkiye'yi dünyada en fazla mülteci barındıran ülke ve bunun maliyetini kendi kaynaklarından karşılamak zorunda.

Suriyeli mültecilerin çoğu Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a kaçıyor. Irak'ta çarpışmaların yeniden baş göstermesine rağmen Irak'a göç eden Suriyeliler de var.

BM bunun yaklaşık 25 yıldır yaşanan en büyük mülteci krizi olduğunu ve önümüzdeki aylarda daha da büyüyeceğini açıkladı.

Yaşam koşulları zorlaşıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, "Bu bir kuşak boyunca yaşanan tek bir krizin yarattığı en büyük mülteci kitlesi. Bu nüfusun dünyanın desteğine ihtiyacı var ama çok zor koşullarda yaşıyor, giderek daha büyük yoksulluk içine giriyorlar." dedi.

BBC'nin Cenevre muhabiri Imogen Foulkes, Suriyeli mültecilerin sayısı bundan yalnızca 10 ay önce 3 milyona ulaştığını hatırlatıyor.

BM Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını kaydediyor. Ancak Suriye savaşının sona erebileceğinin herhangi bir belirtisi görülmezken mültecilerin çoğu yoksulluk çizgisi altında yaşıyor; yiyecek sağlama ve çocuklarını okula gönderme mücadelesi veriyor.

Örgüt bu yılın sonuna dek Suriyeli mültecilerin sayısının 4 milyon 250 bine çıkmasının beklendiğini kaydediyor.