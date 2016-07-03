Türkiye'deki saldırılar Alman turisti kaçırıyor

Türkiye Almanların başlıca seyahat ülkesi olmaktan çıktı. Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 87'si terör saldırılarından korktukları için bu sene Türkiye'de tatil yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Almanların sadece yüzde 13'ü Türkiye'ye seyahat etmekten çekinmiyor.

“Saldırlar Almanya'da da olabilir“

Ankete göre Türkiye’de son dönemde gerçekleşen terör saldırıları Almanlarda güvenlik kaygısı yarattı. Ancak Almanlar artık bu saldırıların kendi ülkelerinde de olabileceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 62'si Atatürk Havaalanı'ndakine benzer bir terör saldırısının Almanya'da da düzenlenebileceğini olası görüyor. Öte yandan güvenlik önlemlerine yönelik sorular da yöneltilen katılımcıların yüzde 57'si Alman havaalanı binalarının dış girişlerinde kontrol yapılmasını istemiyor.

Bild am Sonntag gazetesinin İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda geçen salı günü gerçekleşen saldırının ardından yaptırdığı anket 502 katılımcı ile yapıldı.

Geçen yıl 5 milyon 600 bin Alman ziyaret etti

Alman Seyahat Acenteleri Birliği‘nin (DRV) verilerine göre Türkiye Almanların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyordu.

Geçen yıl 5 milyon 600 bin Alman turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ancak ocak ayında İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda 13 Alman'ın ölmesi sonucu, Türkiye'yi ziyaret eden Alman turistlerin sayısı ciddi oranda düşmeye başladı.

Atatürk Havaalanı'ndaki 45 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından bir darbe daha alan Türk turizm sektörüne destek için BM Dünya Turizm Örgütü de çağrıda bulunmuştu. Açıklamada, “Türkiye dünyanın en önemli tatil yerlerinden biridir ve ülkenin bu konumda kalmaya devam edeceğine eminiz. Böyle zamanlarda birlik olmalıyız ve terör saldırısına hedef olan yerleri yalnızlığa itmemeliyiz” ifadesi kullanılmıştı.