Türkiye'deki sahte ilaçlar yüzde 400 arttı

Sağlık Bakanlığı’nın araştırması 2005’ten bu yana ele geçirilen sahte ilaçların yüzde 400 arttığını ortaya koydu. 2013’te 51 bin 596 adet ve 7 bin 348 kutu sahte ilaç yakalanırken, ‘ya ele geçirilmeyenler’ sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hazırladığı ikinci ilaç raporuna göre, 2013 yılında bakanlık uzmanlarının emniyet birimleri ile yaptıkları denetimlerde 51 bin 596 adet ile 7 bin 348 kutu sahte ilaç ele geçirildi.

Meltem Özgenç’in Hürriyet’teki haberine göre, 2013’te vatandaş ilaca elden 109 milyon milyon öderken, SGK 787 milyon lira ödedi. SGK en çok kalp ilaçlarını, özel sigortalar ise vitaminleri karşıladı. Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı’nın raporda şu ayrıntılara yer verildi:

“Hasta bazında yurtdışından Türk Eczacıları Birliği’nce (TEB) temin edilen ve bedeli kamu tarafından ödenen ilaçların bütçesinin 2014 yılı sonu itibarıyla 1.2 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor. Bu açıdan TEB, Türkiye ilaç sektöründe en yüksek ciro hacmine sahip kuruluşu. Ülkemizde en çok antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve mide ilacı satılıyor. SGK en çok kalp ilaçlarını, özel sigortalar ise vitaminleri karşılıyor.

Elden 109 milyon lira

2012 yılında ülke genelinde toplamda satılan ilk 20 ilacın yüzde 89.29’u SGK, yüzde 0.98’i özel sigortalarca karşılandı ve yüzde 9.74’ü elden satış olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise ilaçların yüzde 84.64’ü SGK, yüzde 1.18’i özel sigorta tarafından karşılanırken, yüzde 14.17’si elden satıldı. Kutu bazında 2012 yılında tüketicinin elden ödediği tutar 75 milyon 900 bin 186 lira, SGK tarafından karşılanan tutar 758 milyon 524 bin 942 lira ve özel sigorta tarafından karşılanan tutar 12 milyon 560 bin 458 lira. 2013 yılında ise tüketicinin elden ödediği tutar 109 milyon 878 bin 979 lira, SGK tarafından karşılanan tutar 787 milyon 183 bin 807 lira ve özel sigorta tarafından karşılanan tutar 14 milyon 128 bin 832 lira.

Dünyada toplam ilaç harcamalarının 2012 yılından itibaren 205-235 milyar dolarlık artışla 2017 yılında 1 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi’nce yapılan 135 operasyonda, sahte olduğu tespit edilen 51 bin 596 adet ve 7 bin 348 kutu ilaç ele geçirildi. Bunlar arasında antikanser ilaçlar, antibiyotikler, cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ürünler sahte ve yasa dışı yollarla dağıtımı yapılmaya çalışılan ilaçlar arasında bulunuyor. 2005’ten bu yana ele geçirilen sahte ilaçların oranında yüzde 400’lük bir artış olması bu suç aktivitesindeki inanılmaz büyümeyi gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre sanayileşmiş ülkelerde yasal zincirle pazarda olan sahte ilaç hacmi yüzde bir olurken, oran Asya ve Afrika’da yüzde 30’a varıyor.”