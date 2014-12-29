Türkiye’deki radyo ve televizyon kurumlarının sayısı bin 188 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de 2013 yılında geçici sonuçlara göre faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı bin 188 oldu. Verilere göre, istihdamın çoğunun televizyonlarda olduğu belirtilirken; yayınlardaki ağırlığı ise müzik oluşturuyor.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, bu yayın kurumlarının yüzde 83,4‘ü karasal ortamda yayın yapan, yüzde 16,6’sı ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurum oluşturdu.

Sadece yüzde 4,7’si ulusal

Karasal ortamda yayın yapan kurumların yüzde 80,4’ü radyo yayıncılığı yaptı. Bu yayın kurumlarının yüzde 10,8’i televizyon yayıncılığı, yüzde 8,8’i radyo ve televizyon yayıncılığı yaptı.

Yerel yayın kurumları, karasal ortamda yayın yapan kurumların yüzde 87’sini oluşturdu. Karasal ortamda yayın yapan kurumların yüzde 8,3’ü bölgesel yayın yapan kurumlar, yüzde 4,7’sini ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

İstihdam oranları

Toplam istihdamın yüzde 61,6’sını karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Radyo ve televizyon kurumlarında 2013 yılında çalışanların yüzde 18,2’si yerel yayın yapan kurumlarda, yüzde 5,5’i bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise yüzde 14,7 oldu. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam istihdamın yüzde 87,5’i televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı.

Toplam katma değerin yüzde 90,1’ini karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin yüzde 96,6’sı televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yaratıldı.

Yayınların çoğu müzik

Karasal ortamda yayın yapan kurumların 2013 yılı yayın süresi 9 milyon 248 bin 121 saat oldu. Toplam yayın saatinin yüzde 73’ünü radyo yayıncılığı, yüzde 17,4’ünü radyo ve televizyon yayıncılığı, yüzde 9,6’sını televizyon yayıncılığı oluşturdu.

Toplam yayın süresinin yüzde 97,5’inde yerli yapım programlar yayınlandı. Yerli yapım programların toplam yayınlanma süresinin yüzde 73,5’i radyoda, yüzde 9,5‘i televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda ise yüzde 52,7’si radyoda, yüzde 15,3’ü televizyonda gerçekleşti.

Müzik yayınları toplam yayın saatinin yüzde 59,8’ini oluşturdu. Müzik yayınlarının yüzde 84,6’sı radyoda gerçekleşti. Yayın saatlerine göre ikinci sırada yüzde 8,1 ile reklamlar, üçüncü sırada ise yüzde 7,4 ile haberler yer aldı.