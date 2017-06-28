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Yaşam

Türkiye'deki plajların yüzde 2'si yüzmeye uygun değil

Plajların yüzde 82'sinin 'mükemmel kalitede' olduğu tespit edildi

28 Haziran 2017 17:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmayla, mavi bayraklı plaj sayısı 454'e ulaştı. Denetimler sonucunda Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin  'yüzmeye uygun' durumda olduğu belirlendi.

Bakanlıkça, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yönelik yapılan denetimler sonucu,  plajların yüzde 82'sinin 'mükemmel kalitede' olduğu tespit edildi.

Plajların yüzde 2'sinin ise 'yüzmeye uygun nitelikte olmadığı' sonucuna ulaşıldı. Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesi açısından 'yüzmeye uygun' durumda olduğu anlaşıldı (DHA)

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