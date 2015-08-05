Türkiye'deki madenlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 2019'a ertelendi

Kömür madenlerinde kullanılan patlamayı önleyici sistemlerin, uluslararası standartlara uygun hale getirilme süresi, 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı. CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Soma Faciası Araştırma Komisyonu Üyesi Özgür Özel karara tepki gösterek, "Bundan sonra yine bir madende bu standardı sağlamayan bir faciadan direk bu Bakanlar Kurulu sorumludur" dedi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Resmi Gazete'de önceki gün (4 Ağustos) yayımlanan karara göre, patlama olasılığı yüksek ocaklardaki teçhizat ve koruyucu sistemler 31 Aralık 2019’a kadar “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’e uygun hale getirilecek. Sistemini yenilemek istemeyen madenler, sorumluluğun işverende olması kaydıyla eskimiş sistemleri kullanmaya devam edebilecek. CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Soma Faciası Araştırma Komisyonu Üyesi Özgür Özel karara tepki gösterdi. Özel, “Bu kararı imzalayanların elleri tutulsun diyeceğim ama… Hadi eliniz tutuldu yüreğiniz de mi tutuldu? Yüreği kurusun bu kararı imzalayanların” dedi.

'Bu düzenleme bizi 2006’dan önceye,

taa 2019’a gönderiyor'

Özel yeni düzenlemeyi gördüğünde gözlerine inanamadığını da kaydederek şunları söyledi:

“Madenlerde ATEX yani alev sızdırmaz malzeme kullanımı Türkiye’de 31 Aralık 2006’dan beri mecbur. Bunun sıkı denetleniyor olması lazım. Soma faciasına kadar yönetmeliklerde birçok eksik vardı ama bu eksik olmayan kısım. ATEX malzeme kullanma zorunluluğu ve denetlenmesi ile ilgili bu vardı zaten. Ama kullanmamışlardı. Soma faciasının bilirkişi raporunda da var. Ama Soma’dan sonra bir farkındalık oluştu. Denetimler hem sıklaştı hem de bu konu üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine yapılan denetimlerde 130 civarı ocak ATEX malzeme yokluğundan kapatıldı. Şimdi bu düzenleme bizi 2006’dan önceye götürüyor ve taa 2019’a gönderiyor. Soma faciasından sonra 2006’dan da geriye gitmiş olduk. Ayrıca madenlerde Çin malı kalitesiz ve kötü malzeme ile dolacak. Şu anda kapalı olan 60’a yakın maden güvenliği sağlanmadan açılacak. Ayrıca Soma davasında savunma avukatları da şöyle bir savunma yapacak, ‘Evet bilirkişi raporları ATEX kullanmadık diye eleştiriyor ama Türkiye şartlarında bu mümkün değil . Faciadan 1 yıl 3 aydan sonra Bakanlar Kurulu bunu zaten zorunlu bir standart olmaktan da çıkardı.’ Bunu deseler ne diyeceğiz? Gelinen noktada bu değişikliği herhangi bir bakanın Bakanlar Kurulu’na bunu teklif etmesini dahi kabul edemeyiz. Ama hükümeti olmayan bir Bakanlar Kurulu… . Normal şartlarda hiçbir bakan böyle bir şeyi gelip de teklif dahi edemez. Şu anda 9 yıl geriye götürüyor. Bu akıl alır bir şey değil."

'Bu karar, maden ve enerji lobisinin ne kadar güçlü ve acımasız olabildiğini gösteriyor'

Özel, faciadan ders almak bir yana bu kararın madenleri daha da geriye götüreceğini kaydederek, “Elleri yürekleri tutulsun ki bir daha böyle bir kararı imzalamasınlar. Eliniz tutuldu hadi de yüreğiniz de mi tutuldu? Yürekleri kurusun bu imzayı atanların. Bu Soma faciasından ders alıp iş güvenliği en üst seviyeye getireceğiz diye verilen sözlerin tutulmak bir yana geriye götürülmesi demek. Maden ve enerji lobisinin ne kadar güçlü ve acımasız olabildiğini gösteriyor. Bundan sonra yine bir madende bu standardı sağlamayan bir faciadan direk bu bakanlar kurulu sorumludur” diye ekledi.