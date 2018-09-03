Türkiye'deki kriz, KKTC'yi de vurdu; gazeteler 5 lira oldu!

Döviz kurundaki sert dalgalanmalar, Türk Lirası'nın dolar karşısında giderek değer kaybetmesi, yazılı basını da derinden etkiledi.

Türkiye'de bazı yerel gazetelerin, pazar günleri baskıya gitmeme kararının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de döviz kurundaki artış nedeniyle bazı gazeteler, 3 TL olan fiyatlarını 5 TL'ye çıkardı.

KKTC günlük olarak yayınlanan 17 gazeteden 12'si, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat artırımına gitti. Halkın Sesi, Güneş, Radikal, Haberal Kıbrıslı, Yeniden Nacak, Afrika, Detay, Hakikat, Haberatör, Kıbrıs Manşet ve Gerçek Volkan gazeteleri yarından itibaren 5 TL'den satılacak. Diğer gazetelerin de hafta içinde fiyat artırımına gideceği öğrenildi.