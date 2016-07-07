Türkiye'deki kriz İspanya'ya yaradı



Yazlıkçı turistlerin bu yılki tercihi, Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle İspanya oldu. Sadece İspanya'nın tatil adaları değil, aynı zamanda ülkenin genelinde bu yıl turizm patlaması yaşanıyor. Bir önceki yıl 68 milyon turistin ziyaret ettiği İspanya'yı bu yıl 72 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Ülke böylece geçen yıl 51 milyon euroya varan turizm gelirinin üzerine çıkacak.

Yüzde 21'e varan işsizlik oranı ile Avrupa'da en yüksek işsizlik oranına sahip İspanyol ekonomisi canlanmadan mutlu. Canlanmanın etkileri de ekonomiye şimdiden yansıdı. Mayıs ayından bu yana 124 bin işsiz iş sahibi olurken, bu sayı işsizlik oranına yüzde 3,2 gerileme olarak yansıdı. İspanya'da turizm gelirleri ülkenin gayrı safi milli hasılasının yüzde 16'sını oluşturuyor.

Turizmi kriz yıllarının ardından iyileşen ekonominin motoru olarak nitelendiren İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, turizmin İspanyolların refahındaki büyümeye katkı sağladığını ifade etti.

Rakiplerine borçlu

İspanya, turizmdeki patlamaya rakip ülkelerde yaşanan sorunlara borçlu. Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerindeki terör saldırıları, siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, ayrıca Yunanistan'daki mülteci krizinin etkileri birçok tatilciyi ürküttü. Bu nedenle turistler başka tatil noktaları arayışına girdi. Birçok tatilci euronun ucuz olduğu Asya, Afrika, ABD ve Latin Amerika ülkelerine yönelirken, Avrupalı turistlerin tercih ettiği yakın destinasyonların başında ise İspanya geldi.

İspanya Otelciler Birliği, İbiza ve Mallorka gibi Balear Adaları,Teneriffa, ayrıca İspanya'nın Akdeniz kıyılarında yaz rezervasyonlarında şimdiden yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranlarına ulaşıldığını bildirdi. Almanya'dan İspanya'ya yapılan rezervasyonların geçen yılın yaz aylarına oranla ortalama yüzde 15 arttığı belirtiliyor.

Almanlar bu yıl Türkiye'ye gitmek istemiyor

Almanya'da sonuçları geçen hafta açıklanan bir ankete göre Almanların büyük çoğunluğu bu yıl tatil için Türkiye’yi tercih etmiyor. Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 87'si terör saldırılarından korktukları için bu sene Türkiye'de tatil yapmayı düşünmediklerini söyledi. Almanların sadece yüzde 13'ü Türkiye'ye seyahat etmekten çekinmiyor.