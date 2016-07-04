Türkiye'deki IŞİD saldırılarını organize eden İlhami Balı aranırken defalarca giriş çıkış yapmış!

IŞİD'in sınır emiri İlhami Balı'nın arandığı dönemde defalarca Türkiye'ye girip çıktığı ortaya çıktı. Diyarbakır, Suruç, Ankara Gar ve İstanbul havaalanı saldırılarının organizatörü olarak bilinen Ebu Bekir kod adlı Balı'nın telefonunun da bu süreçte teknik takipte olduğu belirlendi.

5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da 5 kişinin hayatını kaybettiği HDP mitingine yönelik bombalı saldırının soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, IŞİD'in kırmızı listede aranan sınır emiri 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın telefonunun dinlendiği ve 10 Mart 2015 tarihinden itibaren birkaç kez Türkiye'ye girdiği tespit edildi. HDP mitingine yapılan saldırıdan 88 gün öncesine denk gelen tarihte, Balı'nın telefonunun uzun süre sonra ilk kez Türkiye-Suriye sınırından uzakta sinyal verdiği dikkat çekti.

Arandığı dönemde İstanbula gelmiş

Özgür Düşünce'de yer alan habere göre, dosyada İlhami Balı'nın çok sayıda telefon görüşmesi yer aldı. 2015 yılı şubat ayında başlayan konuşma kayıtlarında Balı'nın telefonu genellikle Kilis'in Elbeyli ilçesi Çangallı bölgesi baz istasyonundan sinyal verdi. Bu bölgede 'sınır emiri' olarak görev yapan Balı'nın örgütün eleman ve lojistik sevkiyatının kilit ismi olduğu öne sürülürken, istihbarat uzmanları örgütün bu bölgedeki tüm faaliyetlerinin İlhami Balı tarafından organize edildiğini kaydetti.

1982 yılında Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde doğan İlhami Balı'nın, sınırda bir askerin kaçırılması, bir askerin şehit edilmesi gibi çok sayıda olayın faili olduğu belirtildi. Hâlen Türkiye'de çok sayıda davada yargılanan Balı'nın El Kaide üyeliğinden 3 yıl hapis yattığı ve 2012 yılında Suriye'ye giderek önce El Nusra'ya, 2013 yılında ise IŞİD'e katıldığı belirtildi. Suruç, Ankara Gar ve Atatürk Havalimanı saldırılarısının arkasında da Balı'nın olduğu belirtiliyor. İlhami Balı aynı zamanda Türkiye'deki pek çok kanlı saldırıyı gerçekleştiren örgütün Gaziantep hücresinin kurucusu olarak da biliniyor.

Dosyaya giren telefon kayıtlarından İlhami Balı'nın arandığı dönemde İstanbul'a bile geldiği ortaya çıktı. 14 Nisan 2015 günü saat 11.24'te yapılan görüşmede Balı'nın, İstanbul'da olduğunu söylediği dikkat çekiyor. Balı'nın Ömer isimli kişi ile yaptığı görüşme şöyle:

İlhami: Ne zaman bu paraları alacağız?

Ömer: Biraz sonra inşallah.

İlhami: İstanbul'da ha.

Ömer: İstanbul'da bekle. Paralar hazır olunca gider teslim alırsın.

İlhami: Tamam, seni ne zaman arayayım. İstanbul'da bir yer bilmem. Bana numara veya adres ver.

Ömer: Ben seni ararım. Hoş geldin.

İlhami: Hoş bulduk.

Tarih 14 Nisan 2015 Saat: 15:19

Ömer: Havaleyi teslim edecek kişinin telefonunu yanına kaydet.

İlhami: İsmi ne.

Ömer: Mazen.

İlhami: İstanbul'da mı?

Ömer: İstanbul'da.

İlhami: Biz şimdi parayı alabilir miyiz?

Ömer: Evet şimdi.

Tarih: 14 Nisan 2015 Saat: 15:22

Mazen: Canım sana havale var, 50 bin dolar.

İlhami: Sen hangi mekandasın.

Mazen: Laleli'deyim, adresi kaydet yanına. Kemalpaşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi. Mesajla gönderirim.

"Biz her zaman gündüz iniyoruz, problem yok"

Telefon kayıtları IŞİD militanlarının Türkiye sınırında ne kadar rahat davrandığını da gözler önüne seriyor. 10 Mart 2015'te Kilis'e 14 km mesafedeki Yavuzlu bölgesinden görüşme yapan İlhami Balı, görüştüğü kişiden bir şey almak istediğini söylüyor. Hüseyin adlı kişinin “Kimsenin görmesini istemiyorum” diye tepki gösterdiği görüşme tutanaklara şöyle yansıdı:

Hüseyin: Tren hattındayım. Nereye istersen oraya getireyim.

İlhami: Tamam biz gelip alsak daha iyi değil mi?

Hüseyin: Gündüz istemiyorum. Biri gelir, görür. Pislik görür. Ondan sonra biz şey etmeyiz. Kimsenin görmesini istemiyorum.

İlhami: Biz her zaman iniyoruz. Problem yok. Sen şu an nereden aldın onları? Ben uzağım. Silsile o kardeşlerin nöbet tuttuğu yer. Orada beklersin.