Türkiye'deki ikinci Çinli: Geely

Geely'nin Panda isimli küçük modeli 2009 yılının ikinci yarısında farklı bir isimle Türkiye'de satılacak

Türkiye, Chery’den sonra ikinci Çinli otomobil markası Geely modelleriyle de tanışacak. Anadolu Araçlar ve Ticaret, kasım ayı ortasında Geely’nin iki modelini Türkiye’de satışa çıkarıyor.Anadolu Holding Otomotiv Grubu Başkanı Kamil Eser, Geely’nin Türkiye çapında 20 bayide satılacağını belirterek, “Şu an için 7 coğrafi bölgede de bayilerimiz var. 2009’da bu sayı 30’a çıkacak. İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Malatya, Samsun, Adana, Kayseri, Eskişehir, Hatay, Batman, Kocaeli, Sakarya, Afyon ve Antalya, bayiliklerimizin bulunduğu yerler” dedi.Geely’nin modellerinin Çin ve diğer ülkelerde MK, FK gibi rakamsal kodlarla satıldığını ancak Türkler için bunların değiştirildiğini söyleyen Eser, şöyle devam etti: “Türkiye’de CK modelini ‘Echo’, MK’yı ‘Familia’ ismiyle satacağız.Kasım ortasında satışlara başlıyoruz. B segmentinde yer alan 'Echo’nun fiyatı yaklaşık 10 bin dolar olacak. 2009 yılının ikinci yarısında ise 'Familia' modelinin hatchback versiyonunu satışa sunacağız.Ayrıca önümüzdeki yılın son çeyreğinde D segmentinde yer alan FC ve A segmentindeki LC (Panda) de ürün gamımıza eklenecek. Bunun yanı sıra Stefanelli ile yaptığımız işbirliği ile Geely’nin LPG’li versiyonlarını da satacağız.”Geely’nin 10 yıl önce kurulmuş ilk üretim tesisi, Çin’in doğusundaki Ningho kentinde bulunuyor. Grubun ilk üretim tesisi olmanın verdiği yorgunluk ve acemilik, tesisten de anlaşılıyor. Ningbo’daki Geely fabrikasında günde 400 otomobil üretiliyor. Tesiste ayrıca yılda 350 bin adet şanzıman ve 300 bin adet motor da yapılıyor. Aylık ücretin 300-400 dolar olduğu Geely Ningbo fabrikasında 2 bin işçi çalışıyorEcho ve Familia modelleri Türkiye’ye 1.3 lt 86 hp ve 1.5 lt 94 hp güçlerindeki benzinli motorlarla geliyor. Echo’nun en alt donanımındaki iki hava yastığı, klima ve ABS-EBD standart. Üst versiyonda bunlara MP3 player radyoçalar, i-pod ve USB çıkışları ile alaşım jantları ekleniyor.Geely’nin Çin’de üretilen 500 adetlik ilk partisi Türkiye’e ulaştı. Bu arada Anadolu Grubu, otomotivdeki deneyimini de Geely’e aktarıyor. Anadolu Isuzu ve eski Honda ortaklığı Anadolu Honda’nın üretiminde deneyim sahibi mühendisler, Geely tesislerinde kalite kontrolü yapıyor. Türk mühendisler kısa sürede, üretimde Türk müşterilere özel pek çok değişiklik için yetkilileri ikna ettiler.