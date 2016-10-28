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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye'deki gelişmeler Alman turizmini vurdu

Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin cirolarında düşüş meydana geldi

28 Ekim 2016 22:35

Alman turizm ve seyahat sektörünün yıllardan bu yana kaydettiği büyüme Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkelerdeki kriz ortamı nedeniyle bu yıl gerileme gösterdi. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Berlin’de açıkladığı bilançoya göre, seyahat operatörlerinin cirolarında 31 Ekim'in son gün olarak kabul edildiği 2015/2016 sezonunda yüzde üç ilâ dört dolayında azalma meydana geldi.

Tur operatörü şirketlerin cirosunda 1 milyar euroluk bir kayıp meydana geldiği ve toplam cironun 26 milyar 300 milyon euroya gerilediği belirtiliyor. Seyahat acentalarının cirosunun ise yüzde 2-3 dolayında bir kayıpla 22 milyar 900 milyon euro'ya gerilediğine dikkat çekiliyor.

Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye Alman tursitlerin en çok tercih tatil ülkeleri arasında yer alıyordu. Türkiye'ye 2015 yılında 5,5 milyon Alman gitmişti. Ancak İstanbul’da meydana gelen bombalı terör saldırıları ve 15 Temmuz’daki daki darbe girişimi nedeniyle bu yıl hissedilir derecede az Alman turistin Türkiye’ye seyahat ettiği belirtiliyor.

Alman turistlerin Mısır ve Tunus gibi ülkeleri de pek tercih etmediği belirtiliyor. Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin verilerine göre, Türkiye, Mısır ve Tunus'a yapılan rezervasyonların azalması nedeniyle seyahat acentaları yaklaşık yüzde 40 ila 60'lık gelir kaybına uğradı.

Bu durumdan kârlı çıkan ülkelerin ise İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan, hatta Almanya ile komşularının da olduğu ifade ediliyor. Uzak mesafe yolculuklarında ve özellikle uzum mesafe gemi yolculuklarında da büyüme kaydediliyor.

Kış sezonunda Kanarya Adaları ve Balear Adaları revaçta

Alman Seyahat Acentaları Birliği 2016/2017 kış sezonu rezervasyonlarının da geçen yıla kıyasla henüz düşük seyrettiğini saptıyor. Turizm sektörü kış sezonunda özellikle Kanarya Adaları ve Balear Adaları'na rezervasyonlarda yoğun artış bekliyor.

Bu arada Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ortaklaşa aldıkları kararda bu yıl için izmir/Kuşadası'nda planlanan Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin yıllık toplantısının ertelendiğini, toplantının 2018'teki herhangi bir tarihe kaydırılacağını duyurdular.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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