Türkiye'deki erkekler alışveriş şampiyonu oldu

MasterCard’ın Küçük Mutluluklar Endeksi’ne göre Avrupa’da en yüksek tutarlı alışverişi Türkiye’deki erkekler yapıyor.

Ankete göre, Türkiye’de erkekler kendilerini şımartmak için yaptıkları alışverişte 60-300 lira harcıyor. Kadınların yarısı 30-150 lira arası harcamayla yetinebiliyor. Her üç Türk’ten ikisi mutlu olmak için alışveriş yaptığını söylüyor.

17 Avrupa ülkesinde 15 bin kişinin katılımıyla yapılan ankete göre erkekler kendini şımartmak için alışverişte daha yüksek miktarda para harcıyor. Her beş erkekten biri 100 Euro’nun üzerinde harcama yaparken, her on kadından biri kendine bu kadar harcıyor.