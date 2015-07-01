Türkiye'deki eğit-donat programı sıfır mezun verdi!

ABD-Türkiye-Suudi Arabistan ve Katar ortaklığıyla planlanan 'Suriyeli muhalifleri eğitip donatma programına katılan kişi sayısı 100'ü bulmadı. Programı ise hiç kimse tamamlamadı.

Radikal yazarı Fehim Taştekin’in haberine göre, ABD’nin 500 milyon dolar bütçe ayırdığı program, 3 yılda 15 bin kişilik bir ordu oluşturmayı hedefliyor. ABD seçilecek kişilerle ilgili iki önemli kriter belirlemişti: Eğitilecek kişilerin tehlikeli gruplarla ilişkisi olmayacak ve IŞİD’le savaşmayı kabul edecek.

Kriterler konusunda Türkiye ile anlaşmazlık yaşanmıştı. Türkiye ‘ılımlı ordu’nun hem IŞİD hem rejimle savaşmasını şart koşarken ABD, IŞİD’le savaşı öncelik haline getirmişti.

AP’ye göre mayısta başlayan programa gönüllü olan 6 bin kişiden 1500’ü kabul edildi. Ancak elemeden geçenlerden bir kısmı sonradan ortaya çıkan sorunlar ve sakıncalı ilişkileri nedeniyle evlerine gönderildi. Hangi ülkede kaç kişinin eğitildiğine dair detay verilmedi. Pentagon daha önce Ürdün’de 90 kişinin eğitime alındığını açıklamıştı. Yetkililer hâlihazırda eğitime alınan kişi sayısının 100’ün altına düştüğünü kaydetti.

Bu yıl Türkiye’de eğitilecek kişi sayısı 2 bin olarak belirlenmişti. Kırşehir’de başlayan eğitim için 3 bin kişi başvurmuş ama sadece 400’ü kabul edilmişti. Pentagon sözcüsü Steve Warren, elemede kriter çıtasının çok yükseğe konulduğunu söyledi.

Halep’teki muhalif komutanlardan Abdülcebbar Ebu Sabit, Amerikalıların daha çok ordudan ayrılmış askerlere ilgi gösterdiğini belirterek, “ABD’liler sadece IŞİD ile savaşmayı isteyen asileri eğitmek istediklerini söylüyor. Savaş IŞİD, rejim ve devrime karşı herkese karşı yürütülmeli” dedi.