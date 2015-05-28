'ABD ordusu Türkiye'de Suriyeli muhaliflere 'eğit-donat'a başladı'

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD ordusunun Türkiye'de Suriyeli silahlı grupların eğitimine başladığını açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, "ABD ordusu Türkiye'de Suriyeli muhalifleri eğitmeye başladı" dedi. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, eğitimine başlanan silahlı gruplarda kaç kişinin yer aldığı ve eğitimin ne zaman başladığı hakkında bilgi vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD Başkanı Barack Obama, daha önce yaptığı açıklamada eğit-donat programının yalnızca IŞİD’le mücadeleyi hedef aldığını belirtmişti.

ABD ordusu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı silahlı örgütleri eğitmeye birkaç hafta önce Ürdün’de başlamıştı. Ürdün ve Türkiye’nin haricinde Suudi Arabistan ve Katar da eğitim alanına ev sahipliği yapmayı teklif etmişti.