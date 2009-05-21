Türkiye'deki domuz gribi hastaları iyileşti

Sağlık Bakanlığı, domuz gribi teşhisiyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen 2 kişinin, iyileştikleri için hastaneden taburcu edildiklerini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce H1N1 virüsü (Domuz Gribi) taşıdığı duyurulan ve bir haftadır Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan yabancı uyruklu iki kişinin izleme süresi dolduğu için laboratuvar testlerinin tekrarlandığı ve H1N1 virüsü açısından testlerin negatifleştiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Sonuçları negatifleşen ve tedavileri sona erdirilen iki vakanın tamamen iyileştiği için hastaneden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Kontrol altında tutulan 4 aile ferdinde de hastalık belirtilerine rastlanmamış, söz konusu kişiler için risk ortadan kalktığı için taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Günlük takipleri yapılan uçaktaki diğer yolcuların ise herhangi birinde hastalık belirtisi görülmemiş olup, koruyucu ilaç tedavileri ve takiplerine son verilmiştir" denildi.



Haseki Hastanesi Başhekimi Haldun Ertürk de, ABD'lilerin hastalığı bulaştırma riskinin kalmadığını ifade ederek, "Bundan sonra istediklerini yaparlar" dedi.



Ertürk, hastane bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır tedavi gören ABD'li anne ile oğlunun bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.



Hastaların görüntülenmek istenmediğini, görüntü alınmasının da hasta ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Ertürk, bu nedenle basın mensuplarının görüntü almaması gerektiğini söyledi.



Test sonuçları negatif çıkan aile üyesi diğer 4 kişinin de 1 hafta boyunca hastanenin boşaltılan Göz Kliniği'nde müşahede altında tutulduğunu dile getiren Ertürk, "Hastalar tamamen iyileşti. Test sonuçları negatif çıktı. Hiçbir bulaştırıcılıkları yok. Taburcu olduktan sonra nereye istiyorlarsa oraya giderler" dedi.



Irak asıllı ABD vatandaşı anne ile oğlu, domuz gribi virüsü taşıdıkları gerekçesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cuma gününden beri tedavi görüyordu.



Diyarbakır’a gittiler



ABD'den yola çıkıp Amsterdam üzerinden Irak'a gitmek amacıyla İstanbul'a gelen ve yapılan tetkikte H1N1 virüsü belirlenen 2 kişi, yapılan tedavinin ardından tamamıyla iyileşerek, aile bireyleriyle birlikte İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a gitti.



H1N1 virüsü belirlendiği için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 haftadır tedavi gören ABD'li anne ile oğlu, bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hastaneden taburcu edildiler.



Test sonuçları negatif çıkan aile üyesi diğer 4 kişiyle birlikte ABD Konsolosluğu'na ait araçla Atatürk Havalimanı'na getirilen 6 kişilik aile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı bildirilen özel izinle VIP Salonu'nun bekleme odasına alındı.



Bu sırada basın mensuplarının görüntü almasını önlemek amacıyla aile üyeleri yüzlerini ve başlarını havlularla kapatırlarken, konsolosluk görevlileri de aile üyelerini kollarıyla sarmalayarak koruma altına aldılar. Uçağın kalkış saatine dek bir bekleme salonuna alınan aile, burada yaklaşık 2 saat bekledi.



Aile, daha sonra yine başları ve yüzleri örtülü olarak THY uçağına götürülerek, saat 19.15'te Diyarbakır'a hareket etti.



Bu arada aileye ait 15 adet valiz, ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske bulunan görevliler tarafından uçağa konuldu.



Öte yandan, VIP Salonu'na gelen CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Muammer Güler'i arayarak konuya ilişkin bilgi aldığını söyledi.



Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hamzaçebi, aile için bir salonun ayrıldığını gördüğünü belirterek, kendisinin VIP Salonu'nda maskeli görevlileri görünce ilk anda tedirgin olduğunu kaydetti.



Hamzaçebi, "Neden bu aileye VIP salonu ayrıldı, VIP personeli miydiler onu bilemiyorum. VIP personeli değillerse böyle bir salonun kendilerine ayrılmasını doğru bulmuyorum tabii ki. Özel bir statü tanınmış oluyor. Oysa sağlık nedeniyle özel bir statü değil, özel bir korumanın olması gerekiyor. İkisi sanıyorum birbirine karışmış burada" diye konuştu.



