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Yaşam

Türkiye'deki cezaevlerinde 108 ülkeden insan yatıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'deki cezaevlerinde 330'u kadın 2 bin 310 yabancı uyruklu tutuklu, hükümlü ve hükmen tutuklu var.

27 Şubat 2012 18:54

 

T24 - Türkiye'deki cezaevlerinde 108 ülkeden 2 bin 310 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı olmayan 71 kişi de yine cezaevlerinde.
 
Bu kişilerin arasında İran uyruklular 477 kişi ile ilk sırada. İran uyrukluları, 265 kişi ile Türkmenistan, 165 kişi ile Gürcistan, 122 kişiyle Suriye, 111 kişiyle Nijerya ve 93 kişiyle de Bulgaristan uyruklular takip etti.
 
Kadın tutuklu, hükümlü ve hükmen tutuklular açısından, ilk 5 sırayı, 31 kişiyle Güney Afrika, 30 kişiyle İran, 27 kişiyle Gürcistan, 24 kişiyle Türkmenistan ve 16 kişiyle Bolivya uyruklular aldı.
 
 
 

71 vatansız var

 
 
‘Haymatlos’ olarak belirtilen ve herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı olmayan 14'ü kadın 71 kişinin bulunduğu cezaevlerinde, yabancı uyrukluların sayısı ve ülkeleri şöyle:
 
Romanya: 76 
Azerbaycan: 62 
Afganistan: 52 
Güney Afrika: 45 
Irak: 42 
Bolivya: 37 
Ruanda: 29 
Özbekistan: 28 
Makedonya: 28 
Almanya: 28 
Somali: 27 
Moldova: 26 
Tanzanya: 25 
Hollanda: 24 
Yunanistan: 24 
Filistin: 22 
Arnavutluk: 21 
Rusya: 21 
Brezilya: 17 
Ekvador Cumhuriyeti: 14 
Ukrayna: 14 
Paraguay: 13 
İngiltere: 12 
Sırbistan: 12 
Kenya: 12 
İspanya: 11 
Kosova: 11 
Lübnan: 11 
Ermenistan: 11 
Gana: 11 
Fas: 10

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