Türkiye’deki Caffe Nero'ların tamamı artık İngilizlerin

Dünya çapındaki kahve zincirleri Caffe Nero'da, Türk ortaklar hisselerini devrediyor. Türkiye'deki Caffe Nero'nun Türk ortakları Mustafa Aşur ve eşi Işık Keçeci Aşur hisselerini İngiliz ortağına devrediyor. Böylece merkezi Londra'da bulunan global zincir Caffe Nero, Türkiye'deki şirketin de tek hakimi oluyor.

Habertürk'te yer alan haber göre; Türkiye'deki Caffé Nero'ların sahibi olan Caffe Nero Gıda Ürünleri adlı şirkette Caffe Nero Ventures Limited ile yüzde 50-50 ortak olan Lübnan asıllı işadamı Mustafa Aşur ve eşi Işık Keçeci Aşur, hisselerini İngiliz ortağa satıyor.

Taraflar hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

1997 yılında Gerry Ford tarafından kurulan Caffe Nero, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede 450’nin üzerinde mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de yaklaşık 30 mağazası bulunan Caffe Nero ayrıca, 6 adet İDO hızlı feribotunda “Nero Express” olarak da hizmet veriyor.

Mustafa Aşur, geçtiğimiz yıl 76 yıllık tatlıcı Özsüt'ü satın almıştı.