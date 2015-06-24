T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye’deki Caffe Nero'ların tamamı artık İngilizlerin

Türkiye'de 30 mağazası bulunan Caffe Nero’nun Türk ortakları hisselerini, İngilizlere devrediyor

24 Haziran 2015 22:29

Dünya çapındaki kahve zincirleri Caffe Nero'da, Türk ortaklar hisselerini devrediyor. Türkiye'deki Caffe Nero'nun Türk ortakları Mustafa Aşur ve eşi Işık Keçeci Aşur hisselerini İngiliz ortağına devrediyor. Böylece merkezi Londra'da bulunan global zincir Caffe Nero, Türkiye'deki şirketin de tek hakimi oluyor.

Habertürk'te yer alan haber göre; Türkiye'deki Caffé Nero'ların sahibi olan Caffe Nero Gıda Ürünleri adlı şirkette Caffe Nero Ventures Limited ile yüzde 50-50 ortak olan Lübnan asıllı işadamı Mustafa Aşur ve eşi Işık Keçeci Aşur, hisselerini İngiliz ortağa satıyor.

Taraflar hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

1997 yılında Gerry Ford tarafından kurulan Caffe Nero, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede 450’nin üzerinde mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de yaklaşık 30 mağazası bulunan Caffe Nero ayrıca, 6 adet İDO hızlı feribotunda “Nero Express” olarak da hizmet veriyor.

Mustafa Aşur, geçtiğimiz yıl 76 yıllık tatlıcı Özsüt'ü satın almıştı.

ETİKETLER

caffe nerokahvezincir mağazalondratürkiyeortakdevirmustafa aşurışık keçeci aşur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24