“Türkiye'deki borç durumunda alarm zili çalıyor”

Türkiye'deki borçluluğun alarm zili çaldığını savunan yatırım yönetimi şirketi GAM UK uzmanlarından Paul McNamara, durumun Asya'daki 1997 borç krizine benzemeye başladığı yorumunda bulundu.

Dünya gazetesinin Bloomberg’ten çevirdiği habere göre McNamara, yatırımcılara gönderdiği e-posta notunda, “Türkiye tüm maddelere uyuyor: Şirketlerin büyük dış borcu, cari işlem açığı, azalan rezervler... Yabancı yatırımcıların kayıtsız kaldığını düşünüyoruz. Bankaların yabancı kredileriyle ilgili sorunları henüz görmüyor ancak sorun çıkarsa bu çok hızlı olur ve bu çok kritik bir konu" dedi.

Türkiye'de hükümetin büyüme konusundaki istekliliğinin yan etkisi olarak dış borç dengesinin bozulduğu ve bu durumun yatırımcıları tedirgin ettiğini değerlendirmesinde bulunulan Boomberg haberinde, geçen yıl ekonomide yaşanan 7,4'lük büyümeye rağmen cari işlem açığının şubata kadarki 12 aylık dönemde 53 milyar dolara yükseldiği, birçok büyük şirketin son dönemde borçlarını ödemekte zorlandığı belirtildi.