Türkiye'deki Alman Patriot birliği zorlanıyor



Türkiye'yi Suriye'den gelebilecek olası füze saldırılarına karşı korumak amacı ile NATO çerçevesinde oluşturulan Patriot füze savunma sistemi görevi Alman askerlerini zorluyor.

Yeşiller Milletvekili Tobias Linder’in konu ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Almanya Savunma Bakanlığı’nda görevli Parlamenter Müsteşar Ralf Brauksiepe, 2013 yılının Ağustos ayından bu yana görev yapan askerlerin yüzde 28‘inin, iki yurt dışı görevi arasında hakları olan 20 aylık dinlenme süresi tamamlanmadan yeni göreve gönderildiklerini bildirdi.

Müsteşar Brauksiepe yazılı cevabında ayrıca, askerlerin icra ettikleri görevlerinden kaynaklanan yıpranmaların azaltılması için dinlenme seminerleri, bakım hizmetleri ve daha az yorucu mesai saatleri uygulandığını belirtti. Söz konusu metinde, "Türkiye’deki Patriot birliğinin görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, yedek parça dağıtımında bu birliğe öncelik tanınıyor" ifadesi yer aldı. Ancak buna bağlı olarak, söz konusu görevin önümüzdeki yıl da devam etmesi durumunda eğitim amaçlı kullanılan silah sistemlerinin, yedek parçalar öncelikle Türkiye’ye gönderildiğinden, zarar görmeye başlayabileceği vurgulandı.

Almanya Parlamentosu’nun, Türkiye’deki Patriot görevi için belirlediği süre 31 Ocak 2015 tarihinde sona erecek. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına önümüzdeki aylarda karar verilecek. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz Mart ayında Kahramanmaraş’ta konuşlanan Alman Patriot birliğini ziyaret etmiş ve gerekirse Suriye sorunu çözülene dek bu görevin devam edebileceğini dile getirmişti. Bakan von der Leyen, uluslararası toplumun çözüm için daha fazla gayret göstermesi gerektiğini ifade ederek bu süreçte Türkiye’ye koruma sağlamanın doğru olacağını vurgulamıştı.