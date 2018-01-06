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Ekonomi

Türkiye'deki 127 bin milyonerin toplamda 845 milyar lirası var

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 659 bin lira

06 Ocak 2018 18:51

Türkiye’deki milyoner sayısının kasım ayı sonunda 126 bin 805’e ulaştığı kaydedildi. Geçen yıla göre milyoner sayısının 17 bin 941 kişi arttığı belirtilirken, bu kişilerin toplam mevduatları da 844 milyar 454 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin mevduatlarının 422 milyar 406 milyon lirası yerel para cinsi, 418 milyar 883 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 165 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 659 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2017'nin ocak-kasım döneminde 5 bin 453 kişi arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı kasım sonu itibarıyla 12 bin 485'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 77 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 715 milyon lirası yerel para, 70 milyar 362 milyon lirası yabancı para ve 281 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

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