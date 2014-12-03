'Türkiye'de yolsuzluklar arttı'



"Yolsuzluk Algılama Endeksi" adı verilen liste, başta Dünya Bankası ve Dünya Ekonomi Forumu olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşların verileri baz alınarak hazırlanıyor.

175 ülke arasında yapılan kıyaslamada Türkiye, geçen yıla göre en büyük düşüşü yaşadı. Geçen yılki listede 53'üncü sırada olan Türkiye, 64'üncülüğe geriledi. Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele puanı da geçen yıla kıyasla 5 puan azalarak 45 olarak belirlendi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) listesine göre, dünyanın yükselen ekonomik güçleri arasında yer alan birçok ülkede yolsuzluk arttı. Çin, 36 puanla listenin 100'üncü sırasında yer aldı. Brezilya, 43 puanla 69'uncu oldu.

'Yolsuzluğa dayalı büyüme' uyarısı

Şeffaflık Örgütü'nden José Ugaz, "Hükümetlerin saydamlığı engelleyip yolsuzluğa hoşgörü göstermesi, yolsuzluğun alıp başını gittiği ve yolsuzluğun cezasız kaldığı ortamların gelişmesine neden oluyor" dedi.

Örgütün uzmanlarından Robin Hodess, "Yükselen ekonomiler, gelişmenin sağlıklı bir temelde olmasına dikkat etmeli. Yolsuzluğa dayalı bir büyüme uzun vadeli de olmayacaktır" uyarısında bulundu.

Yolsuzlukla mücadelede en başarılı ülke ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Danimarka oldu. Danimarka'yı Yeni Zelanda, Finlandiya ve İsveç izledi. Almanya, 79 puanla listenin 12'nci sırasında yer aldı. Krizle mücadele eden Yunanistan, geçen yılki konumunu biraz daha düzelterek İtalya ile 69'unculuğu paylaştı.

"Yolsuzluk Algılama Endeksi"nin son sırasını 8'er puanla Somali ve Kuzey Kore paylaşıyor.