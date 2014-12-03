T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

'Türkiye'de yolsuzluklar arttı'

Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü yılda bir yayınladığı Yolsuzluk Algılama Endeksi′ni yayınladı. Rapora göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülke yolsuzlukla mücadelede geri adım attı.

03 Aralık 2014 12:28


"Yolsuzluk Algılama Endeksi" adı verilen liste, başta Dünya Bankası ve Dünya Ekonomi Forumu olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşların verileri baz alınarak hazırlanıyor.

175 ülke arasında yapılan kıyaslamada Türkiye, geçen yıla göre en büyük düşüşü yaşadı. Geçen yılki listede 53'üncü sırada olan Türkiye, 64'üncülüğe geriledi. Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele puanı da geçen yıla kıyasla 5 puan azalarak 45 olarak belirlendi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) listesine göre, dünyanın yükselen ekonomik güçleri arasında yer alan birçok ülkede yolsuzluk arttı. Çin, 36 puanla listenin 100'üncü sırasında yer aldı. Brezilya, 43 puanla 69'uncu oldu.

'Yolsuzluğa dayalı büyüme' uyarısı

Şeffaflık Örgütü'nden José Ugaz, "Hükümetlerin saydamlığı engelleyip yolsuzluğa hoşgörü göstermesi, yolsuzluğun alıp başını gittiği ve yolsuzluğun cezasız kaldığı ortamların gelişmesine neden oluyor" dedi.

Örgütün uzmanlarından Robin Hodess, "Yükselen ekonomiler, gelişmenin sağlıklı bir temelde olmasına dikkat etmeli. Yolsuzluğa dayalı bir büyüme uzun vadeli de olmayacaktır" uyarısında bulundu.

Yolsuzlukla mücadelede en başarılı ülke ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Danimarka oldu. Danimarka'yı Yeni Zelanda, Finlandiya ve İsveç izledi. Almanya, 79 puanla listenin 12'nci sırasında yer aldı. Krizle mücadele eden Yunanistan, geçen yılki konumunu biraz daha düzelterek İtalya ile 69'unculuğu paylaştı.

"Yolsuzluk Algılama Endeksi"nin son sırasını 8'er puanla Somali ve Kuzey Kore paylaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinUluslararasıYolsuzluk Algılama Endeksi′niTürkiyeAlgılama Endeksi34;Dünya BankasıDünya Ekonomi ForumuInternational)José UgazRobin HodessDanimarkaYeni Zelanda FinlandiyaYunanistanAlgılama Endeksi34;ninSomali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24