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Ekonomi

Türkiye'de yolsuzluk yüzde 15

Türkiye, yolsuzlukların en az olduğu 5 ülke ülke arasında 3. sırada yer aldı.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - Türkiye, yolsuzlukların en az olduğu 5 ülke ülke arasında 3. sırada yer aldı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Pricewaterhouse'un 54 ülkede gerçekleştirdiği "Küresel Ekonomik Suç" konulu anket 3 bin kişiye uygulandı.

Anket raporuna göre, Türkiye'de yolsuzluk yüzde 15 düzeyinde. Türkiye'nin, yüzde 15'lik yolsuzluk oranıyla, yüzde 30 olan dünya ortalamasının çok altında bulunduğuna dikkat çekilen raporda, "en az" yolsuzluğun görüldüğü ülkenin Japonya olduğu, Japonya'yı Hong Kong ile Türkiye'nin izlediği bildirildi.

Yolsuzluğun yüzde 20'nin altında olduğu ülkeler arasında İsveç, Singapur, İsviçre, Finlandiya, Romanya yer alırken, yolsuzluğun "en çok" bulunduğu ülkeler listesinin birinci sırasındaki Rusya'yı, Güney Afrika, Kenya, Kanada, Meksika, Ukrayna, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya izliyor.

Rusya yolsuzluk düzeyinde listede ilk sırada

Yüzde 71 oranındaki yolsuzluk düzeyi ile liste başı olan Rusya'da, küresel mali kriz ile birlikte son iki yılda yolsuzluğun daha da artış gösterdiği vurgulandı.

Küresel yolsuzluk oranı ortalamasının yüzde 30 olarak kabul edildiği raporda, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yolsuzluk yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi hızlı gelişen ülkelerdeki ortalama yolsuzluk düzeyi de yüzde 34 olarak belirtiliyor.

En yaygın yolsuzluk 'rüşvet'

Raporda, küresel ekonomik durgunluk döneminde birçok kuruluşun yolsuzluk sarmalına girdiği belirtilirken, en yaygın yolsuzluğun da rüşvet olduğu vurgulandı.

Ankete katılanların yüzde 40'ı, yolsuzlukların, küresel mali koşulların kötüleşmesinden dolayı artış gösterdiğini belirtirken, yüzde 62'si son 12 ay içindeki mali performansın da azalış gösterdiğine dikkat çekti.

Şirketlerin üçte birinin, son 12 ay içinde ekonomik suç sarmalına düştüğüne işaret edilen rapora göre, ekonomik suç işleyenler arasında, büyük kuruluşların üst yöneticileri de bulunuyor.

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