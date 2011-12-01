Türkiye’de yolsuzluk arttı!

Fulya Canşen - T24



Türkiye’nin 2010’da 4,4 olan yolsuzluk endeksi, bu yıl 4,2 olarak tespit edildi. 183 ülkeden oluşan listede Yeni Zelanda en az yolsuzluk olan ülke olarak bu yıl da birinci sıraya yerleşti.Yeni Zelanda’yı Danimarka, Finlandiya, İsveç, Singapur, Norveç, Hollanda, Avustralya ve Kanada takip ediyor. Dünyada en çok yolsuzluk olayının rastlandığı ülkeler ise Somali ve Kuzey Kore. Sırasıyla Myanmar, Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Sudan, Irak, Haiti ve Venezuela. Japonya 14, ABD 24, yolsuzlukla mücadelede epey yol kat eden Rusya da 143. sırada yer alıyor. Rusya geçen yıl 154. olmuştu. Uluslar Arası Şeffaflık Örgütü’nün mercek altına aldığı ülkelerin üçte ikisinin yolsuzluk endeksinin beş puandan, yani ortalamadan düşük olması bu ülkeler arasında Macaristan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Yunanistan gibi AB ülkelerinin bulunması dikkat çekici. 1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan yolsuzluk endeksi, toplumun yolsuzluk algısı üzerinden hesaplanıyor.