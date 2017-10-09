Türkiye'de yoksulluk sınırı 0.7 geriledi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) \'Gelir ve Yaşam Koşulları\' araştırmasına göre, Türkiye\'de yoksulluk sınırı, bir önceki yıla oranla 0.7 oranında geriledi. Türkiye, yoksulluk sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında orta sıralarda yer aldı.

TÜİK\'in ekim ayında açıklanan 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre, eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak, belirlenen ve yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı, Türkiye’de 2015 yılında yüzde 21.9 iken 2016 yılında bu oranın yüzde 21.2’ye gerilediği görüldü.

Kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak, belirlenen yoksulluk sınırına göre, en yüksek yoksulluk oranına sahip ülke, yüzde 25.5 ile Sırbistan olurken, bu ülkeyi yüzde 25.3 ile Romanya ve yüzde 22.9 ile Bulgaristan takip etti.

Seçilmiş Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde en düşük yoksulluk oranı yüzde 9.7 ile Çek Cumhuriyeti’nde görülürken, bu ülkeyi yüzde 11.6 yoksulluk oranıyla Finlandiya ve yüzde 11.9 ile Danimarka’nın izlediği görüldü.

Öte yandan 1 yıl öncesine göre, yoksulluk oranında en fazla düşüşün olduğu ülke 0.8 ile Finlandiya olurken, bu ülkeyi 0.7 azalışla Türkiye, İngiltere ve Letonya’nın izlediği belirlendi.



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