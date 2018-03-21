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“Türkiye'de yılda yaklaşık 2000 bebek Down Sendromlu doğuyor”

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof

21 Mart 2018 16:41

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayhan Taştekin Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle yaptığı açıklamada \"Türkiye’de de tüm dünyada da bu hastalığın görülme oranı 700\'de 1\'dir. Her 700 canlı doğumdan 1 tanesi Down Sendromlu olarak doğar. Bu oran diğer hastalıklara göre oldukça sık bir orandır. Türkiye’de yıllık 1 milyon 200 bin doğum olduğunu düşünürsek yılda 2 bin civarında Down Sendromlu bebek doğması beklenir” dedi.

\"Down Sendromu genelde kalıtsal bir hastalık değildir\" diyen Prof. Dr. Taştekin \"Kromozom sayısında farklılık (fazlalık) nedeni ile meydana gelen, farklı yüz görünümü ile karakterize, doğuştan kalp hastalıkları, bağırsak problemleri, görme, işitme ve hormon bozukları ve daha başka sistemlerle ilişkili sorunların yüksek oranda görüldüğü bir hastalıktır\" diye konuştu.

700 CANLI DOĞUMDAN 1\'İ DOWN SENDROMLU OLARAK DOĞAR

Türkiye’de de tüm dünyada da bu hastalığın görülme oranının 700’de 1 olduğuna dikkat çeken Taştekin \" Yani her 700 canlı doğumdan 1 tanesi Down Sendromlu olarak doğar. Bu oran diğer hastalıklara göre oldukça sık bir orandır. Türkiye’de yıllık 1 milyon 200 bin doğum olduğunu düşünürsek yılda 2 bin civarındaDown Sendromlu bebek doğması beklenir\" dedi.

MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayhan Taştekin şöyle devam etti: \"Down Sendromu varlığı gebelik esnasında, yani bebek doğmadan önce anlaşılabilir. Gebeliğin 11-18\'inci haftaları arasında yapılan üçlü-dörtlü testler ve ultrasonografi ile yüzde 95’lere varan oranlarda Down Sendromu tanısından şüphelenilir. Ancak bu testlerin normal olması sendromun olmadığı anlamına gelmeyebilir. Şüphe durumunda kesin tanı, gebelikte bebekten alınan örnekten yapılan kromozom analizi ile konur. Doğumdan sonra ise yüz görünümü ve fizik özellikler ile Down Sendromu tanısından şüphelenilmekte, kesin tanı yine kromozom analizi ile konmaktadır.”

\"DOWN SENDROMLU BEBEKLERİN EĞİTİMİNE İLK AYLARDAN BAŞLANMALI\"

Down Sendromuna sahip bebekler için ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan Dr.Taştekin, “Down Sendromlu bebekler 2-2,5 yaş civarı yürürler ve akranlarına göre geç oturur, geç yürür, geç konuşurlar. Ama sendroma sahip olmayanların yaptıkları hemen her şeyi yapabilirler. Bu hastalık ile ilgili kuruluşlar, dernekler ve eğitim kurumları ile temasa geçerek daha ilk aylardan itibaren eğitime başlamak uygun olur. Kalp hastalığı, bağırsak tıkanıklığı gibi bazı hastalıklar bebek doğduğu anda mevcuttur. Ama bazı hastalıklar doğumda olmayıp sonradan ortaya çıkabilir. Bu nedenle Down Sendromlu bebekler doğumda detaylı muayene ve tetkik edilmeli ve sonraki ay ve yıllarda doktorun önerdiği bir plan çerçevesinde muayane dışında görme, işitme, hormon testleri gibi testler belli aralıklarla tekrarlanmalıdır” dedi.

 

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

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