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Sağlık

Türkiye'de yılda 350 bin kürtaj yapılıyor

Bayer Türk Genel Müdürü Sebastian Guth, Türkiye'de her yıl 350 bin kürtaj yapıldığını söyledi.

22 Ocak 2009 02:00

Türkiye'de her yıl gerçekleşen 1,9 milyon gebeliğin 550 bininin istenmeyen gebelik olduğunu söyleyen Bayer Türk Genel Müdürü Sebastian Guth, yaptıkları araştırma neticesinde bunun 350 bininin kürtajla sonuçlandığını ifade etti. Guth ayrıca Türkiye'de kadınların yüzde 38'inin jinekoloğa yılda bir kez gittiğini, yüzde 62'sinin ise hiç gitmediğini kaydetti.

Türkiye'de tablo bu şekildeyken ünlü isimler kadın sağlığı konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturmak için bir kampanya başlattı. Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre; 'Sağlıklı Toplum İçin Sağlıklı Kadınlar' isimli kampanyada Begüm Şen, Gülşah Alkoçlar, Reyhan Gülman, Özlem Süer, Monik İpekel ve Ceyda Düvenci gibi isimler yer alıyor.

Kampanya 2010 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul merkezli devam edecek. İkinci yılında Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere diğer illerde de sürdürülecek. Bayer Schering Pharma Kadın Sağlığı Bölümü İş Birim Yöneticisi Dr. Elçin Yıldıran Mizrahi, halk toplantıları ile 5 bin civarında kadına ulaşmayı ve bin kadına ücretsiz muayene imkânı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

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