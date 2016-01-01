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Yaşam

Türkiye'de yılbaşı kutlamalarının adresi yine Taksim oldu

Binlerce kişinin yeni yıla girmeye hazırlandığı Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı

01 Ocak 2016 00:50

Dünya 2016’yı karşılamaya hazırlarken İstanbul’daki coşkunun adresi de Taksim Meydanı oldu. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen yüzlerce kişi meydana gelirken, İstanbul polisi de gece süresince herhangi bir sıkıntı çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

DHA'da yer alan habere göre, Taksim Meydanı'nda yapılacak yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri başladı. Güvenlik gerekçesiyle meydan girişi saat 17.30 itibariyle araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim'e kurulan MOBESE Canlı Yayın TIR'ı ile yılbaşı kutlamaları kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Taksim Meydanı'nda alınan önlemler kapsamında Gezi Parkı ise kapalı tutuluyor.

Canlı yayın:

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemler kapsamında Gezi Parkı'nda Canlı MOBESE TIR'ı kuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi polisleri, burada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere çevreyi kameralarla izleyerek şüpheli kişileri tespit ediyor.

 

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