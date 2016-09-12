Türkiye'de yazar ve gazeteci gözaltılarına karşı dünyadan çağrı

Aralarında Elena Ferrante, Roberto Saviano, John Berger ve Tim Parks'ın da yer aldığı uluslararası alanda tanınmış onlarca yazar, akademisyen ve gazeteci Türkiye'de yazar ve düşünürlerin gözaltına alınmasına karşı bir açık mektup yayımladı.

Orhan Pamuk'un, dün İtalyan La Repubblica gazetesinde baş sayfasından yayımlanan "Özgürlükleri kaldıran Türkiye'ye öfkem" başlıklı yazısında yaptığı, gözaltındaki yazarların bir an önce serbest bırakılması çağrısına dünyadan destek geldi.

La Repubblica'da bugün yayımlanan mektupta, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Roberto Saviano, Alberto Manguel, Elena Ferrante, Peter Carey, John Berger, Hisham Matar, Daniel Rondeau, Tim Parks gibi yazarların da aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ismin imzası yer aldı.

La Repubblica gazetesi, mektubun, Orhan Pamuk'un dünkü çağrısının ardından geldiğini yazdı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Biz aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratları ile, Türkiye'nin ve başrol oyuncusu olduğu bölgenin geleceğini önemseyen herkesi, Türk hükümetinin görüşlerini paylaşmayan en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü intikam kampanyasını protesto etmeye çağırıyoruz."

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu girişimin ardından hükümetin geçici bir olağanüstü hal ilan etmesinin anlaşılır olduğunu vurgulayan imzacılar şöyle devam etti:

"Ne var ki, başarısız darbe girişimi, McCarty usulü bir cadı avının bahanesi olmamalı; olağanüstü hal de temel haklar, kanıta dayalı hukuk kuralları ve sağduyu hiçe sayılarak uygulanmamalıdır.

Yazar, akademisyen ve ifade özgürlüğü savunucuları olarak bizler, özellikle tanıdığımız ve saygı duyduğumuz meslektaşlarımızın olağanüstü hal önlemleriyle hapsedildiğini görmekten rahatsızlık duyuyoruz. Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak gibi gazeteciler ya da Aslı Erdoğan gibi yazarlar, demokrasinin açık savunucuları, militarizmin ve her türlü tiranlığın karşıtları olmuşlardır.

Romancı Ahmet Altan ile yazar ve seçkin ekonomi profesörü kardeşi Mehmet Altan'ın 10 Eylül 2016'da bir şafak baskınıyla gözaltına alındığını öğrenmek bizleri özellikle dehşete düşürdü.

Türk hükümetini, önde gelen yazarlarına yönelik bu kötü muameleyi durdurmaya ve Ahmet ve Mehmet Altan ile onlar gibi haksız yere suçlanan çok sayıdaki meslektaşlarının hızla tahliyesini sağlamaya çağırıyoruz."