Türkiye'de yaşlılar da sosyal medyacı



Avrupa istatistik kurumu Eurostat‘ın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yayınladığı istatistiklerde yaşlılar arasında internet ve sosyal medya kullanımı mercek altına alındı.

2014 yılında 65-74 yaş grubu içinde yapılan anket sonuçlarına göre AB genelinde yaşlıların yüzde 41'i internet kullanıyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 5.

İnternet kullanımında ülkeler arasında belirgin farklılıklar göze çarpıyor. Danimarka'da 65-74 yaş grubu içinde internet kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 84 iken, Lüksemburg'da yüzde 81, İsveç'te yüzde 78. Alt sıralarda ise yüzde 14 ile Yunanistan, yüzde 16 ile Kıbrıs ve yüzde 10 ile Romanya ve Bulgaristan yer alıyor.

Türkler sosyal medyacı

Bu yaş grubundaki internet kullanıcıları arasında sosyal ağlarda aktif olduğunu belirtenlerin oranı ise AB genelinde yüzde 23. Anket sonuçlarına göre sosyal medyada en faal olan yaşlılar yüzde 60 ile İzlandalılar. Türkler ise yüzde 52'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.

Almanya yüzde 11'lik oranla son sırada yer alıyor. 65-74 yaş grubundaki internet kullanıcıları arasında sosyal ağlarda aktif olduğunu belirtenlerin oranı Macaristan'da yüzde 51, Portekiz'de yüzde 44, Malta ve İsveç'te ise yüzde 43 olarak kaydedildi.

En çok haber okunuyor

Araştırma, AB genelinde yaşlıların interneti daha çok e-posta için kullandığını ortaya koyuyor. 65-74 yaş grubundakilerin yüzde 86'sı e-posta okumak, yüzde 79'u mal ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmek, yüzde 60'ı ise haber okumak için internete girdiğini belirtiyor. İnternetten alışveriş yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 42.

Türkiye içinse farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Türkiye'de aynı yaş grubundakilerin yüzde 43'ü e-posta, yüzde 65'i mal ve hizmetler hakkında bilgi alma, yüzde 81'i internetten haber okuma ve yüzde 15'i alışveriş amaçlı kullandığını belirtiyor.