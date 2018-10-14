TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YAHUDİLERİN KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ ETKİNLİKLERLE TANITILDI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Avrupa\'nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen “Yahudi Kültürü Avrupa Günüö’nün Türkiye ayağı Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde gerçekleşti. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. Türkiye’de 2001 yılından beri düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması “Hikayelerle Bizö oldu.

YAHUDİ GELENEKLERİNE YOLCULUK

Tamamı halka açık olan etkinlikler müzik dinletileri, söyleşiler, kitap tanıtımları, sergiler ve geleneksel yemeklerden oluştu. Saat 10.30 da başlayıp 18.30’a kadar devam eden etkinlik müze içinde bulunan 5 farklı salonda gerçekleşti. Mavi Salon\'da, Şeli Gaon ve Süzet Herman ile İspanya’dan göç eden Yahudilerin günümüzde hala konuştukları Judeo Espanyol dilinin geçmişi ve etimolojisi de tanıtıldı. Yeşil Salon\'da Gilda Kohen’in Seferad Mutfağından örnekler tanıttığı “Birlikte Pişirelimö etkinliği yer aldı. Gerez Cafe adındaki Kırmızı Salonda ise ziyaretçilerin gün boyu Türk Yahudileri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri “Gelin Tanış Olalımö etkinliği yapıldı.

Tüm gün boyunca üç ayrı alanda üç farklı sergi sergilendi. SEHAK’ın düzenlediği “Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi\", İzzet Keribar’ın “Türkiye’de Yahudi Yaşamı\'nı aktaran fotoğraflarından bir seçki ve bir döneme tanıklık eden sözlü tarih projesini anlayan “Centropa Sergisi\" ve Neve Şalom Sinagogu\'nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tüm gün ziyaretçilerle buluştu.

Görüntü Dökümü

-Müzeye giriş yapan insanlar

-Judeo espanyol dilinin geçmişi söyleşisi

-Gelin tanış olalım etkinliğine katılan insanlar

-Sergide dolaşan insanlar

-Müze müdürü ile röp

-Etkinliğe gelen bir insanla röp

-Genel ve detay

