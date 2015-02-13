Türkiye'de yaşayan Araplar partileşiyor: Anadilde eğitim hakkımızı istiyoruz

Türkiye’de yaşayan Araplar'ın partileşme çalışmalarını yürüten Beyt Nahreyn Arap-Arami Birliği Sözcüsü Mim Yavuz Binbay, 8 milyon Arap ve Arami yaşadığını söyledi.

Irak'ın Kürt bölgesel lideri Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın haberine göre, Beyt Nahreyn Arap-Arami Birliği, Aralık ayında gerçekleştirdiği konferansın ardından partileşme kararı aldı. Partileşme çalışmalarını yürütmek üzere bir komisyon kuruldu.

Mim Yavuz Binbay, Arap-Arami halklarının da yüzyıllardır asimilasyona maruz kaldığını söyledi.

Türkiye’de 8 milyon Arap-Arami kökenlinin yaşadığına dikkat çeken Binbay, bu halkların taleplerini demokratik zeminde dile getirmek için partileşme kararı aldıklarını belirtti.

Herhangi bir ideolojiye bağlı olmadıklarını belirten Binbay, diğer halklar gibi “anadilde eğitim” hakkı başta olmak üzere, Arap halklarının da tüm haklarının iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Anadilde eğitimin Türkiye’deki Araplar’ın kullandığı “Qıltû lehçesi” ile verilmesi gerektiğini savundu.

'Kapımızın kapalı olduğu tek parti MHP'

Birliğin seçimlerde Arap-Arami halklarının yüzde 2’sinin oyunu alabileceğini kaydeden Binbay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Seçimde bütün ittifaklara kapımız açık. Kapımızın kapalı olduğu tek parti MHP. Türkiye’deki partilerin hiçbirinin etnik sorunları çözecek programa sahip olmadığını düşünüyoruz. Bizim vekillik gibi bir derdimiz yok. Yol arkadaşlığı, gerçek bir temsil istiyoruz.”

Seçim ittifakında, “Arap milletvekilimiz de var” diyen partilerle hareket etmek istemediklerini belirten Binbay, hiç kimsenin vitrini olmak istemediklerini dile getirdi.