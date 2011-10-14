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Kültür-Sanat

Türkiye'de yaşamak istiyor

"Kemanı ağlatan adam'' unvanıyla tanınan İranlı keman sanatçısı Farjad, Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi.

14 Ekim 2011 03:00



T24- "Kemanı ağlatan adam'' unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı keman sanatçısı Farjad, Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi. Bunun sebebini ise şöyle ifade etti: " Beni ben olduğum için seven insanları burada tanıdım."




Zaman'ın haberine göre, "Kemanı ağlatan adam'' unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı keman sanatçısı Farid Farjad, Türkiye'ye yerleşmek istiyor. Yaşadığı yerde sevgi ve saygıya çok önem verdiğini dile getiren Farjad, bunları da Türkiye'de bulduğunu belirterek, "Sadece kemanıma değil, bana da değer veren ve beni ben olduğum için seven insanları burada tanıdım. Memleketime de yakın olan Türkiye'ye yerleşmek ve işimle ilgili çalışmaları burada yürütmek istiyorum" dedi.


Farjad, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Los Angeles'ta yaşayan Ermeni piyanist Armen Aharonian'ın eşliğinde konser verdi. Amerika'da yaşamasına rağmen Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlatan Farjad, sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Eğer bir gün bu dünyadan gidersem, burada gömülmek istiyorum. Kendimi bu topraklara, coğrafyaya daha yakın hissediyorum.''

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